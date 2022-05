Minister De Jonge wil huurmarkt aanpakken, wonen ‘betaalbaar’ maken voor lage en middeninkomens

‘Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten,’ zegt minister De Jonge. Beeld Jakob van Vliet

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil niet de hele huurmarkt reguleren, maar wel de zogeheten middenhuur. Het gaat dan om woningen met een huur ‘ergens tussen de 1000 en 1250 euro per maand’, aldus de bewindsman. Hij wil voor die woningen het ‘woningwaardesysteem’ (beter bekend als het puntenstelsel) invoeren, dat ook voor sociale huurwoningen geldt. Hoe meer punten een woning heeft, hoe hoger de huur mag zijn. Dat betekent dat een deel van de verhuurders straks niet meer zelf mag bepalen wat ze elke maand aan hun huurders vragen.

Eerst wil De Jonge experimenten in Utrecht, Zwolle en Doetinchem afwachten om te kijken hoe dat systeem het best kan worden ingevoerd. Maar nodig is het wel, zegt hij. “Veel mensen kunnen geen betaalbare woning vinden of hebben te hoge woonlasten. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. We willen huurders en kopers beter beschermen.”

Huurwoningen

Huren is voor mensen met een laag- of middeninkomen de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen. En wie net te veel verdient om daarvoor in aanmerking te komen, is afhankelijk van een huis op de vrije huurmarkt, waar de prijzen enorm zijn gestegen. Verhuurders eisen vaak dat het netto inkomen minimaal drie keer de maandhuur moet zijn. Er zijn nu zo’n 640.000 woningen in de vrije huurmarkt. Daarvan hebben ongeveer 400.000 een huur onder de 1000 euro per maand. Dat is te weinig voor de ongeveer 540.000 huishoudens met een middeninkomen die huren.

Ook een huis kopen is voor mensen zonder hoog inkomen steeds lastiger geworden. Bij een hypotheekrente van 2,5 procent kan een alleenstaande met een modaal inkomen van 38.000 euro een maximale hypotheek krijgen van ongeveer 168.000 euro. Voor tweeverdieners met beiden een modaal salaris is dat zo’n 385.000 euro. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is inmiddels echter gestegen tot boven de 4 ton.

Het kabinet gaat afspraken maken met gemeenten, provincies en woningcorporaties, zodat van de 900.000 woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden, er twee derde ‘betaalbaar’ is, belooft De Jonge. Zo gaan corporaties ongeveer 250.000 sociale huurwoningen bouwen en komen er 350.000 koop- en middenhuurwoningen die bedoeld zijn voor mensen met een laag of middeninkomen.