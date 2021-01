Minister De Jonge nu ook in eigen kring onder druk over trage vaccinaties

‘We trekken ons been echt bij’

Minister Hugo de Jonge belooft beterschap. “In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan wat er aan vaccins binnenkomt. Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn. We trekken ons been écht bij. In de laatste week van februari zal de voorraad zo klein zijn dat je ternauwernood genoeg in voorraad hebt om te kunnen prikken wat er de week daarna op de agenda staat.”

“Ik snap dat iedereen mij momenteel op de vingers kijkt. Ik baal natuurlijk ook dat we op dit moment onderaan staan in de staatjes met inentingscijfers. Een deel van de verklaring zit ’m in de wat trage start. Een ander deel is te wijten aan het feit dat wij een voorzichtiger voorraadbeheer hebben dan andere landen. We zagen wekelijks aanpassingen in de leveringen, vandaar de aanvankelijke terughoudendheid.”

Dat gaat de komende weken veranderen, belooft de bewindsman. De voorraden worden zo snel mogelijk gebruikt. “Mijn zorg zit eerder bij de iets langere termijn: nemen we niet te veel risico? Ik snap dat mensen er nu nog anders over denken, maar we moeten wel zorgen dat we over een tijdje ook nog genoeg op voorraad hebben om de ingeplande prikken te kunnen garanderen. Dat is telkens een moeilijke afweging.”

Wat zou er gebeuren als we nu 24 uur per dag, zeven dagen per week alles wat op voorraad is wegprikken? “Dan sta je daarna twee weken stil,” aldus De Jonge. “En heb je grote problemen: dan kun je wellicht niet meer waarmaken dat je de tweede prik op tijd zet als er één levering later komt dan gepland. Ook moet je alle afspraken verzetten en dan loopt de logistieke operatie in de soep. Dan maken we onszelf heel kwetsbaar.”

De bottleneck, en dat geldt ook voor alle andere landen, zit volgens De Jonge bij de leveringszekerheid. “Er wordt vaak gedacht dat ons relatief lage inentingspercentage te maken heeft met de capaciteit. Daarom hoor je dingen als: ‘zet het leger in’ en ‘hebben we wel voldoende prikkers aangenomen?’ Terwijl er al militairen zijn betrokken bij de logistieke operatie en de beveiliging en we makkelijk meer kunnen prikken. Dat is niet ons probleem. Het gaat maar om één ding: komen er voldoende vaccins binnen? Dat bepaalt het tempo van de vaccinatie.”