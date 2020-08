Minister De Jonge denkt nog even na over quarantaineverplichting

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens een plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Hij wil onder meer eerst advies inwinnen bij het Outbreak Management Team (OMT) over de noodzaak van de maatregel. En dan wil hij er ‘over enkele weken’ ook nog over in debat met de Tweede Kamer.

De Jonge verraste de Kamer dinsdag met de aankondiging dat hij het al volgende week strafbaar wilde stellen als mensen die een besmettingsrisico hebben gelopen, niet in quarantaine gaan. Dat kwam hem woensdag tijdens een Kamerdebat over de bestrijding van het nieuwe coronavirus op veel kritiek te staan. Niet alleen de oppositie maar ook regeringspartij D66 heeft moeite met het voorstel, dat ‘disproportioneel’ en ‘niet handhaafbaar’ werd genoemd.

De Jonge blijft er wél bij dat mensen na een positieve test verplicht in quarantaine moeten. De huidige wetgeving biedt de voorzitters van de veiligheidsregio’s al mogelijkheden om dat af te dwingen. Maar de minister erkent dat dwang wellicht niet de beste manier is om mensen van wie niet vaststaat dat zij het virus hebben, ertoe te bewegen binnen te blijven. Wel benadrukt de minister dat dat hun ‘burgerplicht’ is.

Voorzitter van het veiligheidsberaad Hubert Bruls vindt het jammer dat De Jonge langer de tijd wil nemen om na te denken over een quarantaineverplichting. Bruls is voorstander van een verplichte thuisquarantaine en vindt het een belangrijke maatregel om het virus in te dammen. Hij had dan ook gehoopt dat dat uit het debat van woensdag was gekomen, liet zijn woordvoerder weten. Zij voegde eraan toe dat nu aan de slag wordt gegaan met de uitkomst van dit debat om invulling te geven aan de maatregelen die nodig zijn.

