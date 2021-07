Minister Cora van Nieuwenhuizen: ‘Politici zitten elkaar gek te maken’

Minister Cora van Nieuwenhuizen bij de opening van de Gaasperdammertunnel. Beeld Jean-Pierre Jans

Doet Nederland genoeg om rampen als in Limburg te voorkomen?

“We hebben een kennisprogramma zeespiegelstijging enerzijds maar anderzijds ook de problematiek van ‘heel Holland zakt’. De ramp in Limburg bewijst dat er nog meer nodig is om Nederland te wapenen tegen steeds extremer weer. Mensen hebben hun dorpen, hun huizen door deze onverwacht heftige regenval zien onderlopen. Zij hebben angstige dagen gehad en er vreselijke schade overgehouden. We moeten kijken of we niet nóg meer moeten doen om mensen hier beter tegen te beschermen.”

Hebt u een religieuze opvoeding gehad?

“Ja, Nederlands Hervormd. Ik ben niet gelovig in de zin van kerkgaand of regeltjes, ik zie mezelf als kritisch agnost. Ik geloof wel dat er ergens iets is. Maar wat dat is weet ik niet en ik heb niets met de dogmatische kant van religie.”

U gelooft dat er iets is?

“Iedereen heeft grote drama’s in zijn leven. Als er iets gebeurt, dan probeer je daar de zin van te zien. Mijn eerste kind is tijdens de bevalling gestorven. Ik was nog jong, dan is het moeilijk te verdragen dat het zomaar een dom noodlot is. Daar zoek je dan naar. Waar is dat in vredesnaam goed voor geweest, zo’n kindje dat nooit iets verkeerds heeft gedaan en dan nu al het leven wordt ontnomen?”

Mensen proberen vaak te beredeneren waarom dat gebeurt.

“Rationeel zeg je: het is gewoon zo. Maar omdat het zo’n naar antwoord is, zoek je toch naar iets dat het rechtvaardigt. Al dat leed en die ellende op de wereld. Ik weet ook geen antwoord, maar dat is de drijfveer achter alle religie, samen een soort onmacht ervaren.”

Is dat de dreun die het leven u heeft gegeven?

“Je kind verliezen is het heftigste wat je kunt meemaken. Voor de rest heeft ieder huisje zijn kruisje. Je loopt allemaal meerdere tikken op van het leven. De scheiding was ook moeilijk, vooral voor de kinderen, je voelt hun verdriet.”

Het heeft u wel gevormd.

“Mensen zeggen weleens: vind je het niet moeilijk om in zo’n zaal te staan tijdens een debat? Dan denk ik terug aan kort na de bevalling. Ik stond in een volle bakkerszaak en mensen vroegen: ‘En? Wat is het geworden? Een jongetje of een meisje?’ Dan moet je uitleggen dat het kindje is gestorven tijdens de bevalling. Van alles daarna denk je: kom maar op. Erger dan dat wordt het nooit meer.”

Wat is het heftigste wat u hebt meegemaakt in uw portefeuille?

“Zonder enige twijfel het ongeval met de Stint, waarbij vier kinderen met een elektrisch bolderkar omkwamen op het spoor. Ik heb sinds het ongeval op een aantal momenten contact gehad met de nabestaanden. De laatste keer was een paar maanden geleden met de hele groep van ouders van de kinderen. Ik heb met een paar van hen afgesproken nog een keer samen naar het monument te gaan, wanneer dat kan qua corona.”

Wat kunt u voor hen betekenen?

“Een luisterend oor zijn. Meevoelen. Op een heel andere manier weet ik wat het doet als je je kindje in een kist ziet liggen. Het hartverscheurende leed van die mensen raakt mij echt en dat zien zij. Het enige dat ik kan doen is maximaal laten zien dat ik meeleef. En ze vertellen wat wij doen. Uit alle macht probeer ik te voorkomen dat zij onverwachts iets in de media zien over de Stint. Als er een debat aankomt informeer ik ze daarover: er gaat een brief naar de Tweede Kamer, wees erop voorbereid. Maar media gaan soms zo snel, dat je niet alles kunt voorzien. Dan rijden ze op de snelweg en horen ze op de radio ineens een berichtje. Verschrikkelijk.”

Wat kan er beter in de Nederlandse politiek?

“Slow politics, denk nou eens echt goed over dingen na. Minder waan van de dag. Elkaar niet gek maken. Debatten zijn standaard vijf uur. Ik snap dat omdat er negentien partijen zijn en iedereen spreektijd moet hebben. In het Europees Parlement had je twee minuten, dan kom je echt tot de kern. Hier begint iedereen met zes minuten! Daardoor duren debatten heel erg lang. Een beetje matigen zou gezond zijn voor de inhoud. En dan houd je meer tijd over om door te vragen.”

U laat uzelf niet gek maken, maar dat lukt niet alle collega’s. Soms valt er iemand om. Hoe kun je dat als ministersploeg beter inrichten?

“Dat heb ik me ook afgevraagd. Kort geleden had ik met Hugo de Jonge van 9 uur ’s ochtends tot 2 uur ’s nachts een debat in de Eerste Kamer. En dan zeggen die Eerste Kamerleden om half 2 ’s nachts: ‘Jullie moeten jezelf wel in acht nemen.’ Ze bedoelen het goed, maar zij zijn medeveroorzaker van dit probleem. Jezelf in acht nemen is wel een beetje lastig als je daar tot 2 uur ’s nachts moet zitten. Alles bij elkaar opgeteld zit je elkaar gek te maken.”

Hoe kijkt u naar uw politieke toekomst?

“Mark Rutte of de partij mogen altijd een beroep op me doen, maar voor de rest is het buitengewoon ongewis. Eerst maar eens zien of er schot komt in die formatie.”

Uw echtgenoot Bert Wijbenga, binnenkort burgemeester van Vlaardingen, is wethouder in Rotterdam. Hoe hebt u elkaar ontmoet?

“Dat is best grappig. Op twee achtereenvolgende congressen zaten we naast elkaar op de eerste rij omdat we sprekers waren. Ik was gedeputeerde in Brabant en Bert was korpschef in Flevoland. Welke twee mensen hebben in Nederland die rare combinatie van milieucriminaliteit en verkeersveiligheid in portefeuille? Daarna kwam ik hem nog een keer tegen op een VVD-congres en dacht ik: nou ja! Zo is het gekomen.”

Hoe schakelt u dagelijks af voor het slapen?

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de dag helemaal vol zit. Dan is het ’s avonds het laatste uurtje voor je naar bed gaat, als het enigszins kan. Alles wat met sport te maken heeft vind ik leuk. En er is Netflix. Wat er in de slaapkamer verder gebeurt vertel ik niet, maar dat is ook gezellig. We zijn ook maar normale mensen!”