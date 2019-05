Minister: Congres met Ivanka levert mogelijk 1 miljard op

Volgens minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel leverden de voorgaande edities van het congres samen 1 miljard euro op.

Nederland steekt 15 miljoen euro in de Global Entrepreneurship Summit (GES), dinsdag en woensdag in het World Forum in Den Haag. Tijdens het congres worden ondernemers en start-ups uit 134 landen samengebracht met investeerders. ‘Matchmaking’, zo omschreef Kaag dat. Volgens de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra kunnen de bedrijven volgende week ‘vissen in een vijver met vele miljarden aan investeringen’.

Ambassadeur Hoekstra stelt dat de VS en gastland Nederland de ontmoetingen tussen bedrijven en financiers faciliteert, maar dat het succes afhangt van de 2000 deelnemers aan de GES. “Het is een feestje waar de gasten zelf wat van moeten maken.”

Contacten

De ondernemers die door een Amerikaans-Nederlandse jury zijn uitgenodigd om naar de GES te komen, zijn geselecteerd op basis van vijf onderwerpen: agrofood, energie, connectiviteit, gezondheid en water. Ook moet hun product of dienst ‘een speciale oplossing bieden voor problemen in de wereld’, aldus Kaag. Als voorbeeld noemde zij de start-up Envision, waarmee blinden en slechtzienden via een app tekst kunnen omzetten in spraak.

Op de GES spreken de Amerikaanse presidentsdochter Ivanka Trump en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Aan Nederlandse zijde houdt koningin Máxima een toespraak en speecht premier Mark Rutte. Ook bewindslieden Carola Schouten (Landbouw), Stef Blok (Buitenlandse Zaken), Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven (beiden Infrastructuur en Water), Bruno Bruins (Medische Zorg) en Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) staan op het programma.

Volgens Kaag is pas een aantal maanden na het congres duidelijk hoeveel het precies aan contacten heeft opgeleverd. “Al hoop ik natuurlijk dat veel deelnemers een dag na de GES al tweeten dat ze een contract hebben getekend met een investeerder.”

Hoekstra roemde het samenwerken met de Nederlanders als ‘een fenomenale ervaring’.