Minister Blok haalt op brexitdag het brexitbeest weer van stal

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft het brexitbeest vrijdag, op brexitdag, weer van stal gehaald. Beeld Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dit keer roffelt het beest ongeduldig met zijn vingers op het bureau van de minister, blijkt uit een tweet die de VVD-bewindsman vrijdagochtend verstuurde. Op het gifje bij de tweet, een bewegend plaatje, zit Blok naast hem en kijkt met een ernstig gezicht op zijn horloge.

Tijd dringt

De boodschap is dit keer niet gericht aan Nederlandse ondernemers, maar aan de Britten zelf. Blok memoreert de ‘Noordzeeburen’ er nog even aan dat Nederland het Verenigd Koninkrijk met lede ogen ziet vertrekken uit de EU én waarschuwt dat de tijd dringt: binnen een jaar moet er een akkoord liggen over de toekomstige relatie tussen het land het de overgebleven lidstaten.

Het pluizige wezen, in EU-blauw, dook voor het eerst op in februari 2019. Toen lag ‘Brexi’, zoals het beest in de wandelgangen van het ministerie wordt genoemd, pontificaal op het bureau van Blok. Die hief machteloos de armen ten hemel. De boodschap was toen voor de Nederlandse ondernemers: zorg dat de brexit je niet in de weg zit. Voor de duidelijkheid had het beest een wit T-shirt met de opdruk ‘brexit’ aangetrokken.

Nieuwe campagne

Blok zegt in een toelichting dat het beest de komende twee weken weer opduikt in een nieuwe voorlichtingscampagne, waarin bijvoorbeeld het speciale brexitloket wederom onder de aandacht van bedrijven wordt gebracht.

“Ik heb niet het idee dat dat bij de Nederlandse ondernemers goed tussen de oren zit,” zegt Blok. “Dat is geen verwijt. Ik realiseer me dat de onzekerheid = gaat het nu wel of niet door – voor bedrijven heel vervelend was. Maar we moeten, helaas, ondernemers scherp houden.”

Ondernemers moeten volgens de Buitenlandminister weten dat de dreiging van problemen het met het vertrek van de Britten uit de EU voorbij zijn. Nu de brexit een feit is, moet er tussen de EU en de Britten worden onderhandeld over de toekomstige relatie. Als die onderhandelingen mislukken, dreigt alsnog een no deal-brexit.

Op zolder

In dat geval, zegt Blok, volgt in december weer een nieuwe campagne – mét het brexitbeest. “Hij gaat nu bij de kerstversiering op zolder, maar als het nodig is, halen we ’m daar weer vanaf.”

Het brexitbeest werd bedacht door het Amsterdamse reclamebureau The Odd Shop. In het Verenigd Koninkrijk ging het blauwe wezen vorig jaar meteen viral: de BBC noemde het een Muppet, andere Britse media hadden het over het brexitmonster.