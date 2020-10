Minister Blok grijpt in na inzameling onder dwang door Eritrees ambassadekantoor

De ambassade van de Eritrea. Beeld ANP

Blok ontbood de ambassadeur van Eritrea, die in Brussel is gevestigd, gisteren op het ministerie. “We hebben hem laten weten dat dit soort praktijken niet kunnen,” aldus een woordvoerder van de minister. “De medewerker mag dit niet meer doen en moet vertrekken als medewerker van het ambassadekantoor.”

Radioprogramma Argos meldde dit weekend dat de medewerker, die zich consul noemt maar dit niet is, dit voorjaar bij in Nederland wonende Eritreeërs langs de deur ging om geld in te zamelen voor ‘de strijd tegen corona’ in het Oost-Afrikaanse land. Iedereen boven de 18 moest minimaal 100 euro doneren. In totaal zou er 155.000 euro zijn geïncasseerd.

Het is niet voor het eerst dat de ambassade van Eritrea in het nieuws komt vanwege het inzamelen van geld bij landgenoten. Deze zogeheten ‘diasporabelasting’ wordt over de hele wereld door het regime geïnd, vaak door gebruik te maken van intimidatie. Twee jaar geleden werd een diplomaat van Eritrea Nederland uitgezet omdat het ambassadekantoor door bleef gaan met het inzamelen van geld.