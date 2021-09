Minister Bijleveld stapt alsnog op na motie van afkeuring

Demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) bij aankomst op het Binnenhof voor een corona-overleg tussen de betrokken ministers. Beeld ANP

Haar D66-collega van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag, trad gisteravond al af nadat een motie van afkeuring een Kamermeerderheid had gehaald. Bijleveld zei dat besluit te respecteren, maar had zelf ‘een andere afweging gemaakt’. Bovendien wilde ze zich juist inzetten voor de tolken die in Afghanistan waren achtergebleven.

Tolken

De Kamer neemt het Bijleveld kwalijk dat er nog zeker 22 tolken en hun gezinnen in Afghanistan zijn achtergebleven. Als het ministerie van Defensie sneller had opgetreden, stellen Kamerleden, dan waren zij al in Nederland geweest.

De Kamer maande Bijleveld al sinds begin juni tot haast. Ook moest er een evacuatieplan voor de tolken worden gemaakt. In het Kamerdebat bleek dat de urgentie pas te laat werd gevoeld – het kabinet dacht nog tijd te hebben om mensen op commerciële vluchten naar Nederland te laten vliegen – en dat een evacuatieplan nooit werd gemaakt.

Wie nu de politieke leiding overneemt op het ministerie van Defensie is onbekend. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) werd een aantal weken geleden minister van Infrastructuur en Waterstaat, nadat haar partijgenoot Cora van Nieuwenhuizen een lobbybaan had aangenomen.