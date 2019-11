Minister: ‘Aanslag op advocaat Enschede enorme schok’

Beeld ANP

Zowel de Nederlandse als de Duitse autoriteiten wisten dat Schol bedreigd werd, bevestigt Grapperhaus. Er zijn daarom maatregelen getroffen. Welke, dat wil de minister niet zeggen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die inderdaad door de orde van van advocaten was gealarmeerd, heeft volgens hem destijds onmiddellijk politie en justitie gewaarschuwd.

De moordaanslag van woensdagochtend is ‘verschrikkelijk nieuws’, zei Grapperhaus tegen RTL Nieuws. “Als de hoeders van onze rechtstaat worden aangevallen, dan moeten we vaststellen dat we heel urgent tegendruk moeten gaan geven.”

Grapperhaus ziet geen verband met de recente moord op strafpleiter Derk Wiersum.