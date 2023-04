Minderjarige jongen opgepakt voor versturen dreigmail naar school Zaandam

Beeld Joris van Gennip

Nog eens twee Zaandamse scholen zijn dicht vanwege dezelfde mail. De mail is echter slechts naar één school gestuurd, legt een politiewoordvoerder uit. “Twee andere scholen hebben daarom op eigen initiatief besloten om ook de deuren te sluiten. Dat was niet ons advies, maar we begrijpen het wel.” Volgens NH Nieuws gaat het om de aangebouwde middelbare school De Faam en naastgelegen basisschool Paus Johannes.

In een mail aan leerlingen schrijft het Pascal Zuid dat ‘een aantal collega's een heftig bericht in de mail ontvangen heeft met daarin foto's en een tekst met een zeer dreigende inhoud. Een onbekende afzender dreigde in dit bericht medewerkers en leerlingen op school iets aan te doen’. Het is niet bekend waarom de jonge verdachte uit Zaandam de mail zou hebben gestuurd.

De school zegt enorm geschrokken te zijn en contact te hebben opgenomen met het bestuur en politie. Na overleg met beide is besloten om dinsdag geen les te geven. De school gaat woensdag weer open. De lessen worden nu zo veel mogelijk opgevangen met digitaal onderwijs. Ook de andere scholen zijn naar verwachting woensdag weer open.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het sowieso om een strafbaar feit, ook als de bedreiging niet wordt uitgevoerd.

