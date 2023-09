Minder treinen rond Weesp door koperdiefstal op het spoor

Beeld ANP / ANP

Dat heeft vooral gevolgen voor de treinen tussen Hilversum en Amsterdam en Hilversum en Almere. Er rijdt nog maar één intercity op dit traject. Ook rijden er minder stoptreinen dan normaal. Het is de bedoeling om in de nacht de schade te herstellen, zodat het treinverkeer maandagochtend weer volgens schema rijdt.

Koperdiefstal, wat levensgevaarlijk is, komt tegenwoordig relatief weinig voor. Zo'n tien jaar geleden was het een veelvoorkomend probleem. “We hebben er flink op ingezet om dat terug te brengen, en dat lijkt aardig te hebben gewerkt,” aldus een ProRail-woordvoerder. “Dat is maar goed ook, want zoals je nu ziet is de impact op het treinverkeer heel groot.” De koperen draden zijn onder meer nodig voor seinen en wissels.

