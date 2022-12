Minder mensen afgesloten van energie, met dank aan de monteur

Beeld Getty Images

Minister Rob Jetten van Energie kondigde in september aan dat ‘niemand afgesloten zou worden’ als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen. Hij nuanceerde dat een maand later enigszins. Niemand zou afgesloten worden, aldus Jetten op voorwaarde dat mensen aan hun energieleverancier doorgeven dat ze financiële hulp nodig hebben.

Daarom gelden er sinds 26 oktober nieuwe, strengere regels voor wanneer een energieleverancier het contract mag beëindigen. Omdat de regels nog zo vers zijn, namen netbeheerders het zekere voor het onzekere. Zij hebben tussen eind oktober en eind november niemand afgesloten.

Bovendien doen monteurs ook hun uiterste best om mensen níet af te sluiten. Zij wijzen wanbetalers erop dat zij alsnog een nieuw contract kunnen nemen, of de gemeente kunnen benaderen voor een regeling. Vaak werken monteurs daar actief aan mee, bijvoorbeeld door voor de klant even te overleggen met een ambtenaar of energieleverancier.

Sowieso niet afsluiten

Verder zijn er omstandigheden waaronder monteurs sowieso niet afsluiten, zoals de aanwezigheid van medische apparatuur bij particuliere adressen voor dialyse of beademing. Ook mogen monteurs ervoor kiezen niet af te sluiten als zij schrijnende omstandigheden aantreffen, zoals grote armoede, gebrekkige zelfredzaamheid of jonge kinderen. Gemiddeld draaien monteurs in 10 tot 15 procent van de bezoeken daadwerkelijk de leidingen dicht.

Netbeheer Nederland sloot in 2019 nog ruim zevenduizend mensen af, in 2020 zo’n vierduizend en vorig jaar nog bijna vijfduizend. Deze cijfers bestaan zowel uit verplichte afsluitingen vanwege wanbetaling als mensen die er zelf voor kiezen afgesloten te worden, bijvoorbeeld omdat ze hun eigen energie opwekken.

Wel bestaat de kans dat er de komende tijd juist meer mensen afgesloten worden, omdat netbeheerders sinds 21 november de opgelopen achterstanden inhalen.

Hoe lang het duurt voordat een monteur langskomt na beëindiging van het contract, varieert tussen enkele dagen en meerdere weken, afhankelijk van de netbeheerder. Tot die tijd wordt er nog gewoon energie geleverd. De kosten hiervoor worden door de netbeheerder betaald. Sommige van hen sturen hier nog een nota voor, maar gaan ervan uit dat deze niet betaald wordt.