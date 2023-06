Minder horeca moet leiden tot minder bezoekers, maar Halsema blijft achter erotisch centrum staan

Burgemeester Femke Halsema tijdens een buurtbijeenkomst over het erotisch centrum in stadsdeel Noord in ’t Zonnehuis. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Dat schrijft Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Door de vele vragen en bezwaren van stadsdelen, bewoners en andere betrokkenen stelt Halsema kleine aanpassingen aan de plannen rond het erotisch centrum voor.

De belangrijkste verandering is om de horecafunctie in het pand minder aantrekkelijk te maken voor toeristen, om de bezoekersaantallen en daarmee de gevreesde overlast te verminderen. Daarmee wordt de omvang van het centrum ook kleiner. In eerdere plannen werd nog gesproken van jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers.

‘De horecafuncties worden beperkt (omvang en type horeca) en zoveel mogelijk gecombineerd met culturele programmering,’ aldus Halsema in de brief. ‘Dit leidt tot lagere bezoekersaantallen dan eerder geraamd en het leidt tot bezoekers die nog meer gericht zijn op de culturele programmering. Wel blijft het aantal sekswerkplekken circa 100.’

Stadsdeel Zuid en bewoners vroegen Halsema om ook te kijken naar meerdere kleine centra, maar Halsema schrijft daar geen voorstander van te zijn.

Samenwerking

Halsema erkent dat het college bewust is van de ‘soms tegengestelde opvattingen, de bezwaren en de emoties’ die de drie mogelijke locaties hebben losgemaakt bij veel Amsterdammers. Onrust is er op het gebied van overlast en veiligheid, over de grote bezoekersaantallen en het mogelijke effect op het karakter en de toegankelijkheid van de buurt.

Ze erkent ook dat er behoefte is aan een concreter handhavingsplan, iets waar veel omwonenden zich zorgen over maken. Bij de keuze voor een definitieve locatie zal dit verder worden uitgewerkt. Tegelijkertijd schrijft Halsema dat in Amsterdam op vele plekken grootstedelijke functies als prostitutie, theater, horeca en musea zijn waar mensen op afkomen. ‘Samenwerking met de ondernemers in het erotisch centrum is van belang.’

Ondermijning tegengaan

Uit de brief wordt duidelijk dat Halsema nog steeds achter het plan staat. Ze wijst erop dat de ‘prachtige stad en binnenstad voor élke Amsterdammer’ behouden moet blijven met het toenemende toerisme en dat hier maatregelen voor nodig zijn. ‘Daarbij behoeft het weinig discussie dat vooral The Red Light District grote aantrekkingskracht uitoefent op mensen die komen kijken, foto’s willen maken en/of feest willen vieren,’ staat er in de brief.

Naast het verminderen van de overlast door drukte in de binnenstad noemt de burgemeester het tegengaan van ondermijning en de verbetering van de positie van sekswerkers belangrijke redenen om door te gaan met het bouwen van een erotisch centrum.

Later komt Het Parool met een uitgebreider stuk op de meer dan honderd vragen die beantwoord zijn.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: