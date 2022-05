Minder fietsongevallen in Amsterdam, e-bike mogelijk nieuw risico

Veel fietspaden in de stad zijn relatief smal, omdat alle verkeersdeelnemers door dezelfde historische straten rijden. Beeld Birgit Bijl

Uit data die zijn geanalyseerd door verkeersbureau VIA komt naar voren dat Amsterdam van alle grote steden in Nederland het meeste vooruitgang heeft geboekt in het terugdringen van fietsongevallen op kruispunten.

Volgens Erik Donkers van VIA lijkt het erop dat het van het fietspad halen van de snorfiets een ‘fors positief effect’ heeft gehad op het dalen van het aantal fietsongevallen in Amsterdam.

Relatieve verbetering

Voor het onderzoek vergeleek VIA het aantal fietsongevallen in alle gemeenten van Nederland in de periode 2014-2017 met de periode erna: 2018-2021. Vervolgens werd het verschil afgezet tegen het aantal bewoners van die gemeenten. Daaruit bleek dat de relatieve verbetering in geen enkele vergelijkbare gemeente zo groot was als in Amsterdam.

In de eerste periode telde Amsterdam nog 5476 slachtoffers van verkeersongevallen met fietsers, de periode erna stokte het aantal al bij 3464 ongevallen. Ter vergelijking: in Rotterdam ging het om een daling van 4589 naar 3856. In Den Haag steeg het aantal ongevallen zelfs: van 3486 in de eerste periode tot 5202 in de tweede.

Veel investeringen

Verkeerswethouder Egbert de Vries is blij met de cijfers. Hij stelt dat het verplaatsen van de snorfiets een belangrijke rol speelt bij het veiliger maken van de fietspaden. “Maar als je naar de cijfers kijkt zie je dat het aantal fietsongevallen bij ons structureel terugloopt. Dat komt omdat wij als stad veel investeren in het veiliger maken van kruispunten.”

Tegelijk doemt het volgende probleem alweer op aan de horizon: de populariteit van de e-bike, waarvan berijders harder tot veel harder rijden dan de niet-aangedreven soortgenoten. Volgens de Urban Road Safety Index, een rapport van Cyclomedia, heeft twee derde van de Amsterdammers het idee dat er meer ongelukken gebeuren door de komst van onder meer dergelijke fietsen.

Snelheidsverschillen

Door het snelheidsverschil ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties op fietspaden, zoals dat voorheen het geval was met snorfietsen. Fietspaden in Amsterdam zijn daar niet op ingericht: veel fietspaden in de stad zijn smaller dan de normen voorschrijven omdat wordt geprobeerd alle verschillende verkeersdeelnemers door dezelfde historische straten te persen.

Volgens wethouder De Vries lijkt het erop dat het succes van de e-bike inmiddels inderdaad ook Amsterdam heeft bereikt. Is de stad na het verplaatsen van de snorfiets daarmee niet weer terug bij af? “Nee, zeker niet. We moeten de verspreiding van de e-bike goed in de gaten houden. Daarnaast zijn we bij het Rijk aan het lobbyen om de elektrische fiets naar de rijbaan te verplaatsen, als we straks van vijftig naar dertig kilometer per uur gaan.”

Fietspaden te smal

Meer dan een kwart van de Amsterdammers (28 procent) zegt zich niet veilig te voelen in het verkeer. Niet alleen de inrichting, zoals de breedte van de fietspaden en oversteekplaatsen, zorgt voor een onveilig gevoel, ook klagen Amsterdammers over te weinig verlichting (29 procent).

Gevaarlijke kruispunten worden gemeden door 37 procent van de fietsers en 44 procent zegt zich veiliger te voelen in de auto dan op de fiets. Andere opvallende uitkomst van het Cyclomedia-onderzoek: ondanks het gevoel van onveiligheid vindt 70 procent van de Amsterdammers een helmplicht overdreven.