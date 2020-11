Minder diagnoses borst- en darmkanker door coronacrisis

Dit blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

In de leeftijdsgroepen die voor de bevolkingsonderzoeken worden uitgenodigd, was de daling in het aantal diagnoses veel groter dan in andere leeftijdsgroepen. “Bij borstkanker en de voorstadia daarvan gaat het om een derde minder diagnoses bij 50- tot 74-jarigen en bij darmkanker om een vijfde minder diagnoses bij 55-tot 75-jarigen, de leeftijdsgroep die voor het bevolkingsonderzoek wordt uitgenodigd,” aldus hoogleraar en IKNL-onderzoeker Sabine Siesling. Samen met haar collega Avinash Dinmohamed en andere onderzoekers komt ze tot deze conclusie op basis van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie.

Verwachte niveau

Dinmohamed: “Na het geleidelijk opnieuw opstarten van de bevolkingsonderzoeken steeg het aantal diagnoses gedurende de zomer weer naar het verwachte niveau. Maar het effect van de eerste lockdown sijpelt lang door, want er is dus nog steeds een achterstand van ongeveer 2000 borstkankerdiagnoses en ongeveer duizend darmkankerdiagnoses. Het is dus van groot belang dat mensen naar de huisarts gaan bij klachten en om gehoor te geven aan een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.”

Volgens de onderzoekers is het met de nu beschikbare gegevens nog niet te zeggen of door de vertraging in diagnostiek dit voorjaar kanker vaker in latere stadia is geconstateerd, waardoor een zwaardere behandeling nodig is. Zodra kanker is uitgezaaid is het perspectief voor patiënten slechter en slinken de overlevingskansen. “Om dat precies te weten, zullen we de gegevens nader onderzoeken.”

Niet opgeschort

De twee zijn in ieder geval blij dat de bevolkingsonderzoeken voor borst- en darmkanker ondanks de tweede coronagolf nog niet zijn opgeschort. Siesling: “De druk op de zorg is groot, maar tot nu toe gaat alles gelukkig door. Voor borstonderzoek zit de capaciteit van het bevolkingsonderzoek nu weer op 80 procent, bij het darmonderzoek ligt dat nog hoger want voor de poeptest hoef je niet de deur uit.” Opschalen van de bevolkingsonderzoeken op dit moment heeft volgens Siesling weinig zin. “Daarvoor is de druk op de zorgketen te groot, als mensen worden doorverwezen, is het niet de bedoeling dat ze lang moeten wachten voordat ze in het ziekenhuis terechtkunnen.”

Volgens het IKNL is er nu in totaal nog een achterstand van zo’n 4000 kankerdiagnoses vergeleken met voorgaande jaren. Bij een klein deel hiervan gaat het om agressievere kankervormen en is het risico op een slecht ziekteverloop het grootst. Het gaat dan bijvoorbeeld om melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker. Ook kan een vertraagde diagnose een groot verschil maken bij agressieve lymfeklierkanker en acute leukemie.