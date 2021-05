Minder dan 600 coronapatiënten op ic, 2766 nieuwe besmettingen

Beeld Getty Images/iStockphoto

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag. Er is een daling ten opzichte van zondag, toen werden er 3471 nieuwe besmettingen geteld. Afgelopen zaterdag waren dit er 3221. Het lage aantal van maandag zou kunnen komen doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen.

In de gemeente Amsterdam werden 134 positieve tests gemeld. Zondag waren dat er 130. In de gemeente Rotterdam werden het afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen ontdekt: 156. In Den Haag kwamen er 83 coronagevallen bij. In Eindhoven 45 en in Breda 44.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de zevende dag op rij gedaald, blijkt uit de nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal worden er momenteel 1695 coronapatiënten in ziekenhuizen behandeld, 19 minder dan zondag. Van wie 598 op de IC. Dat waren er zondag nog 610.

Sterfgevallen

Er zijn afgelopen etmaal 11 nieuwe sterfgevallen gemeld bij het RIVM; zondag waren dat 8 nieuwe gevallen, zaterdag 19. Dit wil niet zeggen dat deze mensen ook daadwerkelijk in deze periode zijn overleden. Soms worden sterfgevallen met enige vertraging doorgegeven.