Minder besmettingen, maatregelen zetten ook rem op groei Britse variant

Beeld Eva Plevier

Het reproductiegetal daalde ook weer, naar 0,91. Dat betekent dat 100 besmette mensen 91 anderen aansteken met het virus. Het getal geeft de stand van zaken op 22 januari weer, de meest recente datum waarvoor de ‘R’ berekend kan worden. Dat was twee dagen na de invoering van de strengere bezoekregeling (maximaal één persoon over de vloer) en een dag voor de invoering van de avondklok. Een week eerder stond de R nog op 0,98.

Het lijkt er dus op dat Nederland het virus voorlopig onder controle houdt. Belangrijk om daarbij in de gaten te houden: er moet onderscheid gemaakt worden tussen de ontwikkeling van de ‘normale’ coronavariant en de ‘Britse’. Inzoomend daarop blijkt dat het reproductiegetal voor de normale variant is gedaald tot 0,80 (was 0,86). De Britse variant had op 22 januari een reproductiegetal van 1,13. Dat betekent dat hij nog steeds groeit in omvang, maar minder fors dan een week eerder, toen de R voor deze variant nog op 1,28 lag.

Langzaam maar zeker krijgt de Britse variant in Nederland de overhand. Het RIVM verwacht dat dat zal leiden tot een toename van het aantal besmettingen.

Niet in elke regio daalde het aantal nieuwe gevallen overigens. In Friesland en in Gooi en Vechtstreek steeg het aantal positieve tests en in Brabant-Noord, Noord-Holland Noord, Utrecht en Drenthe bleven de aantallen min of meer gelijk. Het aantal positieve tests daalde wel in alle leeftijdsgroepen.

Winterse omstandigheden

De afgelopen dagen – en naar verwachting ook de komende dagen – wordt het zicht op het virus bemoeilijkt door het slechte weer. Teststraten waren de afgelopen dagen deels gesloten, en de vraag is of iedereen met klachten nu de gang naar de teststraat maakt. Maandag en dinsdag meldde het RIVM ‘slechts’ 2265 en 1779 besmettingen, ruim minder dan bijvoorbeeld de 4100 en 3934 van zaterdag en zondag. Het instituut laat in het midden hoe groot de invloed van het winterweer precies is.

Afgelopen week lieten 195.086 mensen zich testen. Een week eerder waren dat er nog 13.000 meer. Toen viel 11,4 procent van de tests positief uit. Deze week was dat 10,7 procent. Dat duidt erop dat de circulatie van het virus wat is afgenomen.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen daalde van 1278 naar 1096. In 172 gevallen betrof het een ic-opname, ook dat is een daling (min 85) ten opzichte van een week eerder. Het aantal mensen dat officieel geregistreerd werd als coronadode ging van 448 naar 408.