Miljoenen woonadressen eenvoudig te zien door lek Kadaster

Door een lek in de beveiliging van het Kadaster waren de gegevens van eigenaren van koopwoningen vrij eenvoudig voor iedereen toegankelijk. Beeld MARCEL ANTONISSE/ANP

Iedereen kon toegang krijgen tot de afgeschermde systemen van de dienst. Het is niet bekend hoe lang dat het geval is geweest en of er misbruik is gemaakt van het gat in de beveiliging. De afgeschermde gegevens bij het Kadaster zijn bedoeld voor deurwaarders en notarissen, maar volgens RTL Nieuws kon iedereen daar zonder controle een account voor aanmaken.

Gevaar voor bedreigde mensen

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zegt tegen RTL Nieuws het gat in de beveiliging een zeer ernstige zaak te vinden. “Deze ongeoorloofde toegang vormde een groot gevaar voor bedreigde journalisten, activisten en politici. Maar ook iedereen die te maken heeft met een boze, stalkende ex. Er kon zomaar opeens iemand op de stoep staan om hen te bedreigen. Of erger.”

De privacywaakhond heeft het Kadaster opdracht gegeven het gat op korte termijn te dichten. “Maar er is nog veel werk aan de winkel,” voegt een woordvoerder van de toezichthouder eraan toe.

De AP vermoedt dat er meer plekken binnen de overheid waar gegevens niet goed beschermd zijn. “Wij zijn dan ook eerder dit jaar een grootscheepse actie gestart: de AP maant het kabinet de toegang tot persoonsgegevens in openbare registers beter af te schermen tegen oneigenlijk gebruik.”

Een woordvoerder van het Kadaster meldt dat de organisatie aanvullende maatregelen treft vanwege het lek. Welke maatregelen dit precies zijn, is vooralsnog niet duidelijk.