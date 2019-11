Miljoenen extra voor bestrijding georganiseerde misdaad

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) Beeld ANP

‘Het gaat om oprollen, afpakken en voorkomen,’ schrijft minister Grapperhaus in een brief aan de Kamer. Dat wil hij doen door de oprichting van een zogenoemd Multidisciplinair Interventie Team bij de landelijke eenheid van de politie, dat zich moet richten op ‘het verstoren van de bedrijfsprocessen van criminele kopstukken en hun netwerken’.

Daarnaast moeten beroepsgroepen die te maken krijgen met criminelen uit de drugswereld beter worden beveiligd. Ook worden er campagnes van betaald die drugsgebruik moeten ontmoedigen en moet er met gemeenten worden samengewerkt om jongeren uit de criminaliteit te houden.

Extra mankracht

De politie vroeg direct na de moord op Derk Wiersum zelf al om extra geld voor meer mankracht in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Uiteindelijk moet de politie worden uitgebreid met 445 voltijdbanen. Daarvoor is volgens de politie 100 miljoen euro op jaarbasis nodig.

Daar komt Grapperhaus nu dus, in ieder geval wat betreft de concrete geldsom, aan tegemoet. In het voorjaar wil de minister kijken of en hoeveel geld er structureel vrij kan worden gemaakt voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Naast het optuigen van interventieteams wil de minister ook drugsgebruik tegengaan. In een interview in De Telegraaf licht hij toe: “Het gebruik moet ophouden, want ze financieren de misdaad.” Gemeenten moeten volgens de minister geholpen worden bij het vormen van hun beleid. Ze zijn niet in staat drugsgebruik tegen te gaan op bijvoorbeeld de vele festivals die georganiseerd worden, aldus Grapperhaus. Wel zegt hij het ‘heel goed’ te vinden dat burgemeester Femke Halsema zich duidelijk heeft uitgesproken tegen een optie als legalisatie.