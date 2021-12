Miljoenen euro’s ontfutseld na afspraakjes online, oplichters worden steeds gewiekster

Een datingapp. Foto ter illustratie. Beeld Shutterstock

Nu mensen op datingapps als Tinder alerter zijn, bedenken criminelen volgens woordvoerder Tanya Wijngaarde razendsnel nieuwe manieren om geld te ontfutselen. “Niet iedereen laat zich meer in de luren leggen door een noodkreet om financiële hulp, en dus vragen oplichters niet altijd meer om geld, maar vertellen ze bijvoorbeeld quasinonchalant hoe ze zelf rijk van een bepaalde belegging werden. Als hun slachtoffers nieuwsgierig worden en ook gaan beleggen, blijkt het hele fonds fake en is hun geld weg.’’

Deepfakes

Ook zetten criminelen niet meer alleen nepprofielen in, maar ook nepvideo’s. Wijngaarde: “Een van de manieren waarop je datingfraude kon herkennen, was dat de date niet per video gebeld kon worden. Nu doen oplichters steeds vaker of ze wel even kunnen videobellen ‘voor de verbinding er weer uit ligt’. Deze superkorte en vage filmpjes zijn waarschijnlijk gestolen van echte mensen.”

De video’s baren de Fraudehelpdesk veel zorgen. Wijngaarde: “We weten dat deepfakes, hyperrealistische nepfilmpjes, steeds makkelijker en goedkoper worden en fraudeurs zullen die techniek vroeg of laat zeker inzetten.”

Er waren dit jaar 544 meldingen van datingfraude; 218 mensen werden voor bijna 7 miljoen opgelicht. Gemiddeld waren de slachtoffers dus maar liefst 30.000 euro kwijt. “In voorgaande jaren lag dat een stuk lager.” Wijngaarde gaat ervan uit dat het aantal slachtoffers in het echt veel hoger ligt: uit schaamte melden weinigen dit soort fraude.