Miljarden voor uitbreiding vuurkracht landmacht

Na bijna twintig jaar krijgt de Nederlandse landmacht weer raketartillerie. Ook trekt het kabinet de knip voor luchtafweergeschut. Maar tanks, die in eerdere plannen nog een comeback zouden maken, komen er niet.

Als artikel 5 van het Navo-verdrag – een aanval op één is een aanval op allen – nu in werking zou treden, kan de Nederlandse krijgsmacht vanaf land geen strategische doelen op honderden kilometers afstand uitschakelen. Dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie). “Met raketartillerie kan de landmacht munitiedepots, vijandelijke luchtafweer en commandoposten op grote afstand uitschakelen.”

Het bereik van de pantserhouwitser waarover de krijgsmacht nu beschikt ,is maar 40 kilometer, memoreert de VVD-bewindsman.

Een raketartilleriesysteem is een soort rechthoekige doos op een voertuig waarin zes tot twaalf raketten kunnen worden geladen. Dankzij gps is het precisiemunitie: een militair voert coördinaten in en de raket landt precies op díe plek. Ter vergelijking: het Amerikaanse Himars-systeem waarmee in Oekraïne militaire successen worden geboekt, is óók een raketartilleriesysteem.

Van der Maat wil haast maken met de aankoop. Vóór de kerst moet de keus voor een leverancier zijn gemaakt, begin volgend jaar moet de handtekening onder de bestelling worden gezet. “Dan kunnen eind 2023 de eerste raketsystemen worden geleverd. Dat is super rapido.”

Op het luchtafweergeschut, dat het huidige Stingerraketsysteem op een zogeheten Fennekvoertuig gaat vervangen, moet de landmacht iets langer wachten. Op z’n vroegst volgend jaar wordt daar een keus gemaakt voor een fabrikant.

U gaat ‘van de plank’ kopen, maar dat betekent niet dat het wapentuig uit voorraad leverbaar is.

“We maken een keus uit bestaande systemen, die zich al hebben bewezen. Maar die moeten nog wel worden geproduceerd. Daarom is het ook belangrijk snel een handtekening te zetten, anders ben je zo een paar jaar later aan de beurt. In een perfecte wereld liggen alle schappen bij de fabrikanten vol. Dat is niet zo, de defensie-industrie is zo overspannen nu.”



Wat deze megaorder exact gaat kosten, is nog niet bekend. Defensie werkt met bandbreedtes: de twintig lanceersystemen voor de raketartillerie kosten, inclusief raketten, tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro. Het nieuwe luchtafweergeschut plus luchtdoelraketten kost tussen de 1 en 2,5 miljard euro. ‘Prijspeil 2022’, schrijft Van der Maat er als disclaimer bij.

U vreest de hoge inflatie?

“Daar houden we rekening mee. De vraag op de defensiemarkt is heel groot en het aanbod is te klein. Dat leidt tot inflatie-plus. Dat zien we nu ook wel terug. Daarom is tempo maken ook zo belangrijk. Ik weet: elk jaar dat het langer duurt, stijgen de kosten. Het is een bizarre aankoopmarkt.”



Christophe van der Maat, staatssecretaris van Defensie. Beeld Pim Ras

In hoeverre heeft de oorlog in Oekraïne ons wakker geschud?

“De oorlog schudt iedereen wakker. Het is erg in your face, op 1500 kilometer afstand, dat is gewoon dichterbij dan Rome. Mede door de Russische inval in Oekraïne hebben we extra budget gekregen om de krijgsmacht weer op het niveau te brengen waar ze moet zijn. Wat je nu in Oekraïne ziet, maakt evident dat deze investeringen nodig zijn, maar zonder de oorlog hadden we deze aankopen nu ook gedaan. Zeker weten.”



De Navo gaf Nederland in 2018 huiswerk mee: een extra squadron jachtvliegtuigen, versterking van de special forces en de vuurkracht op land moest worden versterkt. Er werden al extra F-35-straaljagers besteld en geïnvesteerd in de special forces. Nu is de landmacht aan de beurt.

In 2018 zei toenmalig minister Ank Bijleveld dat Nederland weer tanks zou kopen. Waar zijn die?

“Ik dacht al: wanneer komt die vraag? Tanks hebben we wel, maar in samenwerking met Duitsland.”



De Navo kijkt niet naar samenwerkingen, die kijkt per land.

“Met het budget dat we nu hebben, hebben we deze keuze gemaakt. We vinden dat dit de meeste toegevoegde waarde heeft voor onze gevechtskracht. ”

Heel veel landen willen nu extra materieel kopen. U schrijft zelf aan de Tweede Kamer dat diverse West-Europese landen azen op raketartillerie. Gaan die landen met elkaar concurreren?

“Ja, ik denk dat je deels elkaars concurrent bent. Er wordt pas geproduceerd als er zekerheid is dat een land voor een bepaalde prijs gaat afnemen. Dat kan betekenen dat iemand anders dan later aan de beurt is. Maar we kijken wel met partnerlanden, vooral met Duitsland, of we samen kunnen optrekken om zo productiecapaciteit optimaal te benutten.”

Is Nederland dan ook de concurrent van Oekraïne? De strijdkrachten daar kunnen ook luchtafweer en raketartillerie gebruiken.

“We moeten Oekraïne helpen en kijken elke keer wat we kunnen doen. Alles wat in Oekraïne gebeurt, moeten we ook als ons eigenbelang zien. Dat rechtvaardigt ook dat we aan dat land materieel leveren, wat in eerste instantie pijnlijk kan zijn omdat het ten koste gaat van onze eigen gereedheid. Dat zorgt soms voor dilemma’s.”

Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) ging maandag op werkbezoek bij de pantserhouwitsereenheid. Beeld Ministerie van Defensie

Dat dilemma, zegt Van der Maat, werd duidelijk bij het zwaarste geschut dat de Nederlandse landmacht nu heeft: de pantserhouwitsers. In totaal schonk Nederland, samen met Duitsland, achttien pantserhouwitsers aan Oekraïne. Maandag ging Van der Maat op werkbezoek bij ‘de pantserhouwitserclub’. Militairen daar hebben geholpen bij het trainen van Oekraïense soldaten om met ‘hun’ pantserhouwitsers om te gaan. “Dan zie je ook dat ze trots zijn dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren. Maar het betekende dat er spanning kwam te staan op het herstel van de krijgsmacht.”

De tien pantserhouwitsers die Nederland nog ‘in de schuur’ had staan, worden nu opgeknapt en ingezet voor de eigen landmacht.

U zou ook kunnen denken: in Oekraïne zijn die nu harder nodig.

“Het is allebei waar. Daarom is het ook een dilemma. We behandelen elke vraag uit Oekraïne op het moment dat die komt.”

Dat impliceert dat die tien voor onze eigen landmacht niet in steen gebeiteld zijn.

“We hebben het willens en wetens opgeschreven – met de kennis van nu. Geen idee hoe de Oekraïense krijgsmacht er na de winter voor staat. De wereld verandert zo snel. Dat zegt ook iets over deze tijd.”

Van der Maat wordt voortdurend geconfronteerd met ‘deze tijd’, waarin voor het eerst sinds vele decennia hardop wordt gehint op de inzet van kernwapens. Dat spookt ook door zijn hoofd. “Dat geldt voor iedereen.”

Afgelopen weekend nog, langs het voetbalveld, kreeg hij de vraag ‘jij bent toch die vent van Defensie?’ “Het was zaterdagochtend, negen uur, druilerig, en toch hebben mensen dan de behoefte om erover te spreken. Daar klinkt ook zorg in door.”

U kunt die zorg niet wegnemen.

“Nee. Dan erken ik dat afgelopen februari een zwarte bladzijde was. Dat we niet naïef moeten zijn over wat Poetin gaat doen. En dat onze mensen er klaar voor zijn, naar de mogelijkheden die we hebben. Daarom lopen de minister en ik ook zo te pushen om de krijgsmacht te versterken.”