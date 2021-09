‘Militairen stuurden Afghaanse gezinnen op evacuatielijst weg’

Het vliegveld bij Kabul in augustus, enkele dagen voor het definitieve vertrek van de Amerikaanse troepen. Beeld AP

Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met familie van de gezinnen, andere betrokkenen. Zij deelden appberichten en documenten van instanties met de omroep. De vaders van de drie achtergebleven gezinnen zouden broers zijn die in de beveiliging van Kamp Holland werkten.

In de chaotische situatie op het vliegveld na de opmars en inname van Kabul door de Taliban, kregen mensen te horen dat ze niet op evacuatielijsten te vinden waren. Door een tekort aan tolken konden identiteitskaarten niet worden gelezen. Er werden foute spellingen ingevoerd op de computer, waardoor mensen niet op de lijst leken te staan. De namen op de identiteitskaarten zijn geschreven in Pasjtoe, een van de officiële talen in Afghanistan.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zeggen in een reactie dat de evacuatie plaatsvond onder zeer extreme en chaotische omstandigheden en dat ze niet kunnen ingaan op individuele gevallen.