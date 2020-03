Militaire verpleegkundigen te hulp in ziekenhuizen en verzorgingshuizen

Luitenant-kolonel Jerome Hek van Defensie loopt de deur uit bij het Elisabeth TweestedenZiekenhuis in Tilburg. Beeld ANP

Een van de verzorgingshuizen waar dringend behoefte is aan verplegers, staat in het Gelderse Heerde. Daar zijn tien personeelsleden uitgevallen wegens ziekte, zo laat de krijgsmacht weten. Zo snel mogelijk gaan daar nu militairen aan de slag om te helpen. De verwachting is dat de komende dagen ook op andere plekken enkele tientallen verpleegkundigen worden ingezet, meldt een woordvoerder.

In eerste instantie wordt er vooral gekeken naar de twaalf ziekenhuizen waar Defensie al een nauwe band mee heeft en waarmee reeds regelmatig personeel wordt uitgewisseld om ervaring op te doen. Maar ook op plekken waar de nood hoog is, kunnen militairen worden ingezet.

Herverdelen

Behalve met extra hulp in de ziekenhuizen, springt het leger ook bij in het Nationaal Crisis Centrum en bij het herverdelen van patiënten over het land in het landelijk coördinatiecentrum in Rotterdam. Ook hielpen medewerkers bij het ombouwen van een hotel tot een zorghotel.

Het leger leende de afgelopen dagen veertig beademingsapparaten uit aan ziekenhuizen, stapelbedden aan noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en gaf duizenden kilo’s eten weg aan voedselbanken.