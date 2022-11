Milieugroepen willen dat Schiphol vanwege stikstofuitstoot groot onderhoud afblaast

Werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan in 2019. Toen werd een deel van de bovenste asfaltlaag vervangen. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Schiphol wil in januari beginnen met de onderhoudsklus, waarvoor drie maanden is uitgetrokken. Het werk is onderdeel van een operatie waarbij de luchthaven al haar zes banen aanpakt, omdat de asfaltlaag, ondergrond en apparatuur na jarenlang intensief gebruik versleten zijn. Dit jaar werd de Aalsmeerbaan al aangepakt.

Begin november heeft de Raad van State echter bepaald dat moet worden berekend hoeveel stikstof er bij zulke werkzaamheden vrijkomt en dat er voor die uitstoot een vergunning moet worden aangevraagd. Eerder gold voor de stikstofuitstoot bij bouwwerkzaamheden een vrijstelling.

Voor het groot onderhoud heeft Schiphol de stikstofuitstoot niet laten berekenen, stelt Mob-voorman Johan Vollenbroek. Daarom is nu, samen met actiegroep Schipholwatch, een handhavingsverzoek naar het ministerie van Landbouw en Natuur gestuurd, dat over stikstofzaken gaat. “Met dit handhavingsverzoek hopen we een begin te maken met het binnen de wettelijke grenzen brengen van Schiphol, nota bene een staatsbedrijf dat zich maar niet aan de regels wil houden,” zegt Vollenbroek.

Vorige week deed Mob hetzelfde voor de bouwwerkzaamheden aan het Binnenhof in Den Haag, waarvoor eveneens een stikstofberekening nodig zou zijn.

Daarbij speelt een rol dat de vrijgekomen stikstof van bouwwerkzaamheden binnen een straal van 25 kilometer kan neerslaan in een Natura 2000-natuurgebied. Dat kan bij Schiphol het geval zijn in het duingebied of in de natuur- en poldergebieden ten noorden van Amsterdam zoals Het Twiske.

Geen gevolgen

Een handhavingsverzoek — dat iedereen kan indienen — heeft op zichzelf geen gevolgen. Het leidt niet automatisch tot opschorting van de werkzaamheden. Schiphol hoeft zich er ook niets van aan te trekken, omdat het ministerie nu aan zet is. Het ministerie moet het formeel binnen zes maanden gemotiveerd toewijzen of afwijzen.

Mob en consorten zouden wel via een kort geding een bouwstop kunnen eisen zolang het ministerie geen uitspraak heeft gedaan. In het hypothetische geval dat het werk aan de Zwanenburgbaan inderdaad wordt opgeschort, kunnen Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland de baan gewoon blijven gebruiken, tenzij de veiligheid vanwege achterstallig onderhoud in gevaar komt.

Op Schiphol speelt volgens Vollenbroek niet alleen de uitstoot door bouwverkeer, maar ook de stikstofuitstoot van het vliegverkeer zelf. Door het sluiten van zo’n belangrijke baan moeten vliegtuigen over andere banen worden geleid — in dit geval vooral over de Polderbaan en de Kaagbaan. Dat zou er volgens Mob toe leiden dat de stikstofuitstoot van vliegtuigen in andere gebieden neerslaat dan gebruikelijk.

Veiligheid

Volgens Schiphol gaat het niet om bouwwerkzaamheden, waarover de Raad van State zich uitsprak, maar over noodzakelijk onderhoud dat vanwege de veiligheid van het vliegverkeer onvermijdelijk is. “Onderhoud aan start- en landingsbanen is noodzakelijk zodat ze in goede conditie blijven en reizigers veilig kunnen blijven vliegen,” aldus een woordvoerder. “We hebben de overtuiging dat we werken binnen de geldende wet- en regelgeving. We wachten een uitspraak over het handhavingsverzoek af.”

Los van de stikstofzaak hekelen de actiegroepen ook het nog altijd ontbreken van een natuurvergunning voor Schiphol (en de andere Nederlandse luchthavens). “Schiphol is een van de grootste bronnen van stikstof in ons land en heeft nimmer een natuurvergunning gekregen,” zegt Vollenbroek. “Dat creëert een rechtsongelijkheid met andere sectoren die niet is uit te leggen en al helemaal niet legaal is.”

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de luchtvaart in Nederland in 2020 verantwoordelijk was voor 8 procent van de totale stikstofuitstoot. In pre-coronajaar 2018 was dat rond de 15 procent, ruim minder dan de landbouwsector, de industrie en ander vervoer zoals de personenauto’s.