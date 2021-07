Milieugroepen geven een miljoen bomen gratis weg

Boer Dries Blind (30) uit Terwolde deelde vorig jaar 60.000 perenbomen uit vanaf zijn akkerbouwbedrijf en plantte daar zelf ook veel boompjes en struiken aan. Beeld Rob Voss

Het idee is zo simpel dat je je afvraagt waarom het niet eerder is bedacht. In de strijd tegen klimaatverandering zijn bomen belangrijker dan ooit, omdat ze CO2 uit de lucht halen. Niet voor niets wil Europa 3 miljard extra bomen aanplanten. Maar waar haal je die vandaan?

Uit natuurgebieden en parken waar ze spontaan zijn gaan groeien en in de weg staan, is het idee van Meer Bomen Nu, een initiatief van klimaatstichting Urgenda, kringloopboerenorganisatie Caring Farmers en MeerGroen. “Bomen planten hoeft zo helemaal niet duur te zijn,” zegt Hanneke van Ormondt van Urgenda. “Elke boom produceert jaarlijks tientallen tot duizenden zaailingen die nooit uitgroeien tot boom – ze overleven niet door te weinig licht of de bosmaaier gaat er overheen. Op een nieuwe plek geven we ze een tweede kans.”

Corona

Afgelopen jaar zijn op die manier voor het eerst een half miljoen bomen en struiken geplant. Het doel was ook toen een miljoen, maar corona gooide roet in het eten. “De vraag naar bomen was het probleem niet, maar we konden niet met grote groepen vrijwilligers bij elkaar komen,” verklaart Van Ormondt. In kleine groepjes togen in totaal toch nog meer dan tweeduizend vrijwilligers de natuur in om onder leiding van een boswachter, ecoloog of groenbeheerder jonge zaailingen te oogsten. In elke provincie kwam een aantal ‘bomenhubs’ waar zij de oogst sorteerden.

Zo werden vanaf het biologische akkerbouwbedrijf van Dries Blind (30) in het Gelderse Terwolde tienduizenden boompjes verspreid. Een enorme klus. “Een compagnon kreeg 190.000 perenbomen aangeboden van een teler, die ze niet verkocht kreeg vanwege corona. Daarvan hebben we er 60.000 hierheen gehaald. Die moesten tot het plantseizoen worden ingekuild. Gelukkig kreeg ik veel hulp van vrijwilligers.”

Overal perenbomen

Als hij nu door de omgeving rijdt, ziet hij overal perenbomen staan. “Hier in het buitengebied, maar ook in de binnenstad van Deventer, in bakken bij mensen voor de deur. De gemeente Voorst heeft perenbomen geplant in nieuwbouwwijken. We hebben Terwolde en omstreken behoorlijk vergroend.”

Voor op zijn eigen akkers hield hij aan het eerste plantseizoen ook een mooie verzameling boompjes en struiken over. “Vlierbessen, eiken, wilgen, esdoorns, sleedoorns,” somt hij op. “Dat is belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook om schaduw te creëren voor mijn gewassen. Bijna alle boompjes zijn aangeslagen, heel mooi.”

Voorbeeld voor Europa

Eurocommissaris Frans Timmermans (Klimaat) ziet de aanpak van Meer Bomen Nu als een schoolvoorbeeld voor de rest van Europa. Om er aandacht voor te vragen, plant hij later dit jaar in België de eerste boom van de campagne. “De Europese Commissie wil zorgen dat tot 2030 zeker 3 miljard bomen worden bijgeplant in heel Europa, om de biodiversiteit te herstellen en afkoeling te bieden in de heetste maanden,” verklaart hij.

“Door jonge boompjes en struiken die elders ongewenst zijn een nieuwe plek te geven, heeft Meer Bomen Nu een creatieve, duurzame, en circulaire manier gevonden om te zorgen dat er sneller meer bomen geplant kunnen worden. Iedereen die wil, krijgt zo bovendien de kans om klimaatambitie om te zetten in echte klimaatactie en zo heel concreet een eigen bijdrage te leveren.’’

Vanaf maandag zijn de gratis bomen te bestellen en kunnen oogstlocaties bij Meer Bomen Nu worden aangemeld. Blind heeft al een goede plek op het oog: het 52 hectare tellende landgoed Roggebotstaete in Dronten. “Dat is vroeger een boomkwekerij geweest. Er groeit werkelijk van alles, een ontzettend divers aanbod. Daar kunnen we dagen gaan oogsten.”