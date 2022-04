Milieugroep plaatst webcam om Tata Steel dag en nacht te controleren

Beeld AP

De webcam maakt HD-beelden van de ‘vuile kant’, zoals Frisse Wind Nu het noemt, van het staalbedrijf in IJmuiden. De camera draait om de paar seconden een rondje om zo de oxystaalfabriek, de slakverwerking van Harsco, de kooksfabriek 2 en beide hoogovens in beeld te brengen. Naast een juridische strijd legt Frisse Wind nu ook de focus op het zichtbaar maken van de vervuiling. Volgens de milieuactivisten van Frisse Wind Nu staat de camera op een dusdanige afstand dat privacy is gewaarborgd.

De omwonenden zijn de incidenten bij Tata Steel zat, vertelt Sanne Walvisch, bestuurder van de stichting Frisse Wind Nu. De webcam is medio maart geplaatst en heeft volgens de stichting al verschillende incidenten waargenomen, zoals grote stofwolken, een zwavelwolk en vlammen bij de kooksfabriek.

Live meekijken

De reden om de webcam te plaatsen is omdat de handhaving in de ogen van de stichting tekortschiet, zegt Walvisch. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt toezicht of de milieuvergunningen worden nageleefd. Dat bestaat uit geplande, maar ook onverwachte bezoeken van de inspectie. Als het aan Frisse Wind ligt, komt daar cameratoezicht bij. Omdat de omgevingsdienst volgens de stichting nog niets ziet in eigen handhavingscamera’s neemt de stichting het heft in eigen handen.

“Het is bizar dat de omgevingsdienst nog zo weinig technologie inzet bij het monitoren en handhaven van risicovolle bedrijven als Tata Steel. Het toezicht hangt nu af van meldingen door Tata Steel zelf en enkele fysieke bezoeken die inspecteurs op jaarbasis doen,” zegt Walvisch. “De technische mogelijkheden zijn legio. Daarom hebben we opnieuw besloten dit zelf te doen. Via de livestream kunnen we 24/7 mee- en terugkijken en de incidenten en overtredingen die we waarnemen doorgeven aan handhavers.”

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied laat in een schriftelijke reactie weten dat overtredingen alleen kunnen worden vastgesteld door iemand die daartoe bevoegd is. Camerabeelden die ze ontvangen kunnen ‘wel ondersteunend werken bij de handhaving, maar niet als basis om op te handhaven.’ De dienst onderzoekt of ze zelf mogelijk audiovisuele middelen kunnen gebruiken om toezicht te houden, daarbij rekening houdend met de handhaving- en privacyregels.