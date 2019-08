Milieudefensie: lachgasballonnen hebben grote schadelijke impact op het milieu

Lachgas is schadelijker voor het milieu dan CO2. Beeld ANP

In een berekening gemaakt door Milieudefensie komt naar voren dat een ballon lachgas net zo schadelijk is voor het milieu als een liter benzine of diesel. Hierbij staat een liter gelijk aan 15 kilometer autorijden. Lachgas is een zeer sterk soort gas dat ruim 250 keer schadelijker is dan CO2.

Bram van Liere van Milieudefensie: ‘Lachgas is om te huilen, voor het klimaat. Veel festivalgangers zijn goed bezig door de trein te nemen of vegetarisch te eten. Jammer dat lachgaspatronen dan roet in het eten gooien. Een gebruiker werkt al gauw 5 ballonnen (8 gram per ballon) op een festival weg, dat is gelijk aan de CO2-uitstoot van 75 kilometer autorijden. Milieudefensie denkt dat heel veel mensen niet eens weten dat lachgas ons klimaat aantast.’

Verkeersongelukken en gezondheidsklachten

Maandag maakte Veilig Verkeer Nederland (VVN) bekend dat het meer aandacht gaat vragen voor lachgas in het verkeer. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal verkeersongelukken door lachgas steeds vaker voorkomt. Dit jaar zijn er al 960 incidenten geweest.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), dat onderdeel is van het UMC Utrecht, liet eind juli weten dat het aantal meldingen van gezondheidsklachten door het gebruik van lachgas bij personen van 13 jaar en ouder snel toeneemt. Het aantal meldingen steeg van 13 in 2015 naar 54 in 2018. In de eerste helft van 2019 werden 67 gezondheidsklachten gemeld. Veelvoorkomende klachten waren misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kwamen er ook meldingen binnen over pijn op de borst, een verminderd zicht, verwardheid en angst.