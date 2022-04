Milieudefensie geschrokken van klimaatplannen 29 grote vervuilers

KLM is een van de 29 bedrijven die klimaatplannen heeft ingediend bij Milieudefensie. Beeld Siegfried Modola/Getty Images

Via de rechter dwong Milieudefensie vorig jaar olie- en gasbedrijf Shell tot een reductie van zijn CO 2 -uitstoot met bijna de helft te verminderen ten opzichte van 2019. In vervolg daarop kregen de 29 grootste vervuilers van Nederland een dwingend verzoek om met plannen te komen waarin ze laten zien hoe ze gaan voldoen aan de afspraken die in 2015 zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Ze hadden tot deze week de tijd.

Alle 29 bedrijven, waaronder Schiphol, KLM, Tata Steel, AholdDelhaize, AkzoNobel, DSM en grote banken als ABN Amro, Rabo en ING, hebben gereageerd. Hun plannen worden nu eerst doorgerekend door het gerenommeerde Duitse NewClimate Institute. Uit een eerste inventarisatie blijkt volgens Milieudefensie dat veel bedrijven alleen hebben gekeken naar de uitstoot in de eigen fabrieken en kantoren.

Klimaatoptimist

“Als je echt stappen wilt maken moet je verder kijken dan de zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand,” zegt campagnemedewerker Ilana Cukier. Zo wordt bij een bedrijf als Ahold het overgrote deel van de vervuiling veroorzaakt door leveranciers. Bij de banken gaat het bijvoorbeeld om investeringen in boskap. Een bedrijf als Shell, zegt Milieudefensie, pronkte met deelname aan de Week Zonder Vlees, maar rekent de uitstoot die wordt veroorzaakt door verbranding van zijn producten niet mee.

In een interview met deze krant toont Pols zich desalniettemin, met de uitspraak tegen Shell in de hand, nog steeds een ‘klimaatoptimist’: “Wij mensen lossen dingen op. Dat hebben wij in ons. Fatalisme is in het belang van de machthebbers, van de gevestigde belangen achter de fossiele energiesystemen. Je kunt zonder vrees voor overdrijving zeggen dat we voor de uitspraak als mensheid weinig kans maakten om het klimaatprobleem op te lossen. En dat we na de uitspraak een redelijke kans daarop maken. Maar het kan alleen als we erin slagen de grote multinationale bedrijven te reguleren.”