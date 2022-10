Milieudefensie: financiële sector draagt met investeringen sterk bij aan klimaatverandering

Het hoofdkantoor van ING aan de Bijlmerdreef in Amsterdam. Beeld ANP

De uitstoot van de Nederlandse financiële sector staat gelijk aan bijna anderhalf keer de jaarlijkse binnenlandse uitstoot in Nederland, blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van Milieudefensie is uitgevoerd door Profundo. ING staat in het onderzoek op de eerste plaats, met een gefinancierde uitstoot van 102 miljoen ton CO2. Verzekeraar Aegon volgt met 35 miljoen ton CO2. Verder zijn nog twee verzekeraars onderzocht, zeven pensioenfondsen en ABN AMRO en Rabobank.

Directeur Donald Pols van Milieudefensie vindt dat de bedrijven met hun investeringen klimaatverandering aanwakkeren. “Juist banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen vrij snel hun uitstoot naar beneden brengen door te kiezen voor het financieren van de schone economie in plaats van de vervuilende economie,” aldus Pols.

Kabinet moet ingrijpen

Milieudefensie wil dat het kabinet ingrijpt om investeringen in de fossiele industrie te stoppen. “Alleen dan kan de financiële sector een vliegwiel voor verduurzaming worden,” zegt Pols. “Een overheid die blijft vertrouwen op de vrijwillige inspanningen van financiële instellingen die steek na steek laten vallen, verzuimt.”

De uiteindelijke uitstoot door het gebruik van goederen en diensten, scope 3 genoemd, wordt in het onderzoek niet meegenomen. Dat komt omdat vaak niet duidelijk is hoeveel in deze categorie uitgestoten wordt. Profundo heeft wel een schatting gemaakt. Die komt neer op 869 miljoen ton CO2.