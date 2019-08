Milieudefensie eist landelijke stop op kleinschalige gaswinning

Beeld ANP XTRA Lex van Lieshout

De bewonersgroepen wijzen in hun brief aan voormalig VVD-minister Johan Remkes, voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, op een recente zaak in het Friese Noordwolde. Daar mocht gasproducent Vermilion van het ministerie van Landbouw niet beginnen met boren, omdat er geen natuurvergunning was aangevraagd.

Vermilion kon ook niet overtuigend aantonen dat bij het winnen van gas geen stikstof vrijkomt die schadelijk is voor het natuurgebied in de buurt van de boorlocatie. Het Canadese bedrijf, dat op meer plekken in Nederland kleine gasvelden exploiteert, kreeg van het ministerie een formele waarschuwing voor mogelijke overtreding van de wet. Vermilion kondigde daarop aan alle andere projecten opnieuw na te lopen, om te controleren of de vergunningen daar wél in orde zijn.

Heet hangijzer

Stikstofuitstoot is in Nederland een heet hangijzer, vooral sinds de Raad van State in mei besloot dat het Nederlandse stikstofbesluit in strijd is met Europese wetgeving. Die uitspraak zet tientallen projecten in de buurt van kwetsbare natuur, zoals de aanleg van nieuwe wegen of de vestiging van bedrijven, op losse schroeven.

Ook de stikstofuitstoot van kleinschalige gaswinning die plaatsvindt in de drie noordelijke provincies en Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant zal volgens Milieudefensie en de bewonersgroepen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden, hoewel onduidelijk is of die uitstoot heel groot is.

De briefschrijvers willen dat de overheid alle projecten stopzet tot duidelijk is of ze überhaupt wel in het nieuwe stikstofbeleid passen. In de brief pleiten ze voor een ‘nationaal moratorium'. ‘De overheid moet hier haar verantwoordelijkheid nakomen. Voor haar inwoners en de natuur.’