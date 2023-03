Milieuactivisten onderbreken lijsttrekkersdebat over Tata Steel in De Balie

Een protest van Extinction Rebellion bij de Balie voor aanvang van het debat waar Hans van den Berg, CEO Tata Steel, in gesprek gaat met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

De activisten richtten zich tijdens het interview tot zowel de lijsttrekkers als de Tata-topman. Terwijl ze voor de lijsttrekkers sierlijke bloemen hadden meegenomen, kreeg Van den Berg van de activisten een gitzwarte bloem overhandigd als symbool voor ‘het stof en het gif’ dat de hoogovens van Tata loslaten boven de IJmond.

Op het podium van De Balie stuitten de directeur van Tata Steel en de lijsttrekkers al op een spandoek met de tekst: ‘Tata steelt de toekomst’. Voor de deur waren ze opgewacht door klimaatactivisten van Extinction Rebellion en actiegroep Kappen met kolen. Met als leus, onder meer: ‘Laat Tata Steel de pijp uitgaan.’

‘Sluit kooksfabrieken nu’

Tata Steel werd door Greenpeace opgeroepen om zijn verouderde en extra vervuilende kooksfabriek per direct te sluiten en niet pas als geïnvesteerd is in schonere, duurzame technieken om staal te maken. Tata Steel heeft concrete plannen om over te schakelen op uit groene stroom opgewekte waterstof, maar volgens het staalconcern lukt het pas rond 2030 om de oude fabrieken af te danken.

De activisten verwijten Tata Steel dat het in politiek Den Haag de deur platloopt voor de miljardeninvesteringen die nodig zijn voor het nieuwe, schone procedé om staal te maken zonder dat het staalconcern toezeggingen doet over het sluiten van de fabrieken die de meeste vervuiling meebrengen. “Pas als ze miljarden krijgen voor een alternatief willen ze hun installaties sluiten,” zei Wouter Lemm van Greenpeace in De Balie.

Greenpeace richtte zich ook tot de lijsttrekkers, die deels nu al Noord-Holland besturen. “Schadelijke uitstoot tot 2030 is niet acceptabel,” zei Lemm. De vervuilende kooksfabrieken moeten dicht, als het aan de milieubeweging ligt. Volgens Greenpeace zijn dat ‘de ziekmakende onderdelen’ van Tata Steel.

Tatawerknemers

Als toezichthouder op grote, overlastgevende bedrijven heeft de provincie de laatste jaren al veel meer dan voorheen zijn tanden laten zien, maar volgens de activisten moet er veel meer gebeuren om de omwonenden te beschermen nu meer en meer aan het licht is gekomen over de impact op hun gezondheid.

“Ik zal niet zeggen dat wij alles goed doen. Wij zijn onderweg,” zei Van den Berg in een reactie. “We moeten onze emissies terugbrengen en wij staan voor de overstap op het maken van groen staal.”

Van den Berg onderstreepte in de uitverkochte grote zaal van De Balie met in het publiek ook veel Tata-werknemers en omwonenden, meteen dat staal in de toekomst van vitaal belang blijft. “Misschien heeft u een warmtepomp. Die is niet van hout.” De topman noemde ook fietsen, sanitair, waterleidingen en nog zo wat dingen waar geen milieuactivist op tegen kan zijn. “Elementaire dingen.”

Geld verdienen

De kooksfabriek kan in 2029 dicht, zei Van den Berg. De mogelijkheden om de extra vervuilende en verouderde installaties eerder te sluiten worden onderzocht. “Als die eerder dicht kan, ben ik de eerste die daar voor is.”

Dat is ook een economische afweging, erkende hij tegenover debatleider Martijn de Greve. “Wij hebben deze installatie nodig om het geld te verdienen om de transitie te kunnen maken.” Import van kooks kan wel, maar is duurder en brengt eveneens vervuiling mee door het transport, zei Van den Berg.

“De maatschappelijke norm is wel erg snel aan het veranderen,” zo verklaarde Van den Berg het de laatste jaren hoog opgelopen protest onder omwonenden. Zijn bedrijf heeft moeite dat bij te benen, erkende hij. “Maar we hadden pro-actiever moeten zijn.”

Het lijsttrekkersdebat liet vervolgens goed zien hoe weinig geduld de Noord-Hollandse politiek nog heeft met Tata Steel. Het ongemak over de opstelling van het staalconcern leeft breed, van links tot rechts. “En dat zeg ik als kleindochter van een oma uit Beverwijk die op 42-jarige leeftijd longkanker kreeg en een opa die heel trots was dat hij Tata werkte,” zei VVD-lijsttrekker Esther Rommel.

Per direct dicht

Behalve Partij voor de Dieren en GroenLinks zei ook de PvdA bij monde van lijsttrekker Jeroen Olthof dat de kooksfabriek per direct dicht moet. Dat was pikant omdat Olthof momenteel als gedeputeerde verantwoordelijk is voor het toezicht op Tata.

Olthof nuanceerde daarna wel dat sluiting nu op handen is. De Omgevingsdienst die er namens de provincie op toeziet of Tata de vergunning naleeft, heeft al drie dwangsommen opgelegd wegens het vrijkomen van ‘rauwe kooks’, wat veel uitstoot meebrengt. De provincie laat onderzoeken of intrekken van de vergunning de uiterste consequentie kan zijn. “Tata heeft zich aan de regels te houden.”

Vertrouwenscrisis

Olthof gaf volmondig toe dat de vertrouwenscrisis tussen Tata Steel en de omwonenden ook aan de provincie te wijten is. Pas de laatste jaren is onder zijn leiding het toezicht verscherpt. “De overheid is te lang gefocust geweest op groei en werkgelegenheid.”

D66 viel hem bij. “Het bedrijf heeft gevoeld dat er ruimte zat in de vergunningen,” zei Amélie Strens. “Erken dat het fout is gegaan.” Volgens GroenLinks is het toch in de eerste plaats aan Tata Steel te wijten dat de omwonenden het vertrouwen zijn verloren. “De focus lag teveel op winst maken,” zei GroenLinkslijsttrekker Anouk Gielen. “Er is minstens tien jaar niks gedaan,” zei Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. “Nu wordt er eindelijk gehandhaafd maar alleen dankzij moedige omwonenden.”

Namens de BoerBurgerBeweging suggereerde Pieter Teeuwen dat de overheid Tata Steel ook als grootste uitstoter van stikstof veel te lang de hand boven het hoofd heeft gehouden. “Deze discussie wordt door de boeren met argusogen gevolgd.”

