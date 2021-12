Milder ziekteverloop met omikron? Onderzoeken spreken elkaar tegen

Beeld ANP

Nieuwssite Politico schrijft inzage te hebben gekregen in nog niet gepubliceerde gegevens van de Britse gezondheidsdienst UKHSA. Die instantie zou concluderen dat omikron iets milder is dan de deltavariant van het coronavirus.

Een eveneens woensdag verschenen studie uit Zuid-Afrika, nog niet geverifieerd door andere wetenschappers, wijst in dezelfde richting. Onderzoekers stellen op basis van gegevens, verzameld tussen 1 oktober en 6 december, dat mogelijk sprake is van een verminderde kans op ziekenhuisopname en ernstige ziekte vergeleken met het deltavirus dat het afgelopen jaar dominant was en nu in hoog tempo wordt verdrongen.

Ook studies uit Hongkong en Cambridge suggereren dat omikron weliswaar een stuk besmettelijker is dan de deltavariant, maar minder schade kan aanrichten in het lichaam.

Interesting paper from Gupta group in Cambridge. Omicron less able to infect lung organoids. Consistent with another study done in Chi-Wai lab in Hong Kong: ‘may be an indicator of lower disease severity’https://t.co/UhKlmcROPyhttps://t.co/Bi5u7HTHDL pic.twitter.com/1Eu9J75h5h — Luke O'Neill (@laoneill111) 18 december 2021

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei dinsdag in de Tweede Kamer echter dat er nog geen signalen zijn dat omikron minder ziekmakend is. Hij relativeerde gegevens uit Zuid-Afrika, dat een relatief jonge bevolking heeft die minder kwetsbaar is voor Covid-19.

Daar komt bij dat het virus doorgaans in eerste instantie vooral rondgaat onder jongere leeftijdgroepen, die vaak meer sociale contacten hebben. Die groepen hebben milde coronaklachten en daarom ligt het voor de hand dat in eerste instantie relatief weinig mensen in het ziekenhuis belanden door de omikronvariant. Pas als het virus ook op grote schaal oudere, kwetsbaardere groepen bereikt, kunnen duidelijker uitspraken worden gedaan over de impact van de omikronvariant.

Wisselend beeld uit Denemarken

Van Dissels kanttekeningen sluiten aan bij eind vorige week gepubliceerd onderzoek van Imperial College London, waarin geen bewijs werd gevonden voor een milder verloop van omikron vergeleken met delta. Gegevens uit Denemarken, dat vooroploopt met onderzoek naar omikron, geven een wisselend beeld. Slechts een handjevol mensen met omikron is daar tot nu toe op de ic belandt. En als het gaat om alle ziekenhuisopnamen is 0,6 procent van de mensen met een omikronbesmetting opgenomen, tegenover 1,6 procent van degenen met andere virusvarianten.

Maar ook hier kan dat ogenschijnlijk gunstiger beeld verband houden met het feit dat het virus in eerste instantie vooral jongeren treft. Naarmate meer oudere groepen besmet raken met omikron, kan het percentage in het ziekenhuis stijgen.

Disclaimer

Bij álle onderzoeken over de ziektelast van omikron is een stevig voorbehoud nodig, omdat het ingewikkeld is onderscheid te maken tussen de effecten van de verschillende virusvarianten. Daarbij moet ook in acht worden genomen dat een voornaam deel van de bevolking eerder dit jaar is gevaccineerd. De tot nu toe gepubliceerde onderzoeksresultaten zijn op te kleine aantallen patiënten gebaseerd voor zwaarwegende conclusies.

Een andere kanttekening betreft de hoge besmettelijkheid; zelfs als omikron een milder ziekteverloop kent, kan de zorgcapaciteit onder grote druk komen te staan door de hogere snelheid waarmee het virus rondgaat. Verder staat wel al vast dat de bestaande vaccins zonder boosterprik minder goed werken tegen omikron. Dat maakt ze niet nutteloos; de aanname is dat mensen die eerder dit jaar gevaccineerd zijn nog steeds beter beschermd zijn tegen ernstige ziekte dan ongevaccineerden die niet door besmetting enige immuniteit hebben opgebouwd.