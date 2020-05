Mijn vlucht is geannuleerd. Moet ik genoegen nemen met een voucher?

Beeld Flip Franssen

1. Mijn vlucht gaat niet door. Krijg ik nu mijn geld terug?

Iedere reiziger heeft recht op teruggave van de ticketprijs als een vliegmaatschappij een vlucht annuleert. Coronavirus of niet, luchtvaartmaatschappijen moeten het aankoopbedrag binnen zeven dagen terugstorten op de rekening van de reiziger.

Maar recht hebben op het geld én het daadwerkelijk krijgen, zijn twee heel verschillende dingen. Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden vanwege het coronavirus reisvouchers aan in plaats van teruggave van het geld.

2. Mogen luchtvaartmaatschappijen dat doen?

Normaal gesproken niet. Volgens Europese regelgeving moet een gedupeerde kunnen kiezen tussen het terugkrijgen van het ticketbedrag of een omboeking. Dat laatste is geen reeële optie, nu bijna al het vliegverkeer is stilgelegd.

Maar zoals in veel sectoren gaat ‘normaal gesproken’ op dit moment niet op in de luchtvaart. Met instemming van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Autoriteit Consument & Markt mochten Nederlandse reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen het houden bij vouchers – óók als een reiziger niet voor die optie had gekozen.

3. Maar dat gaat in tegen de Europese regels?

Klopt. Vandaar dat de Europese Commissie woensdag benadrukte dat luchtvaartmaatschappijen in strijd met het consumentenrecht handelen als zij alleen vouchers aanbieden. Kort hing zelfs een zogeheten inbreukprocedure tegen Nederland in de lucht, maar daar kwam Eurocommissaris Margrethe Vestager later op terug. Wel hebben alle 27 landen in de Europese Uni een brief ontvangen waarin ze worden herinnerd dat ze zich aan de huidige wetgeving over passagiersrechten dienen te houden.

4. Luchtvaartmaatschappijen hebben toch staatssteun gekregen, waarom houden ze mijn geld dan vast?

Staatssteun of niet, luchtvaartmaatschappijen – maar ook reisorganisaties – zijn bang voor een totale financiële ineenstorting als ze alle tickets moeten vergoeden. ‘Door nu een voucher uit te geven, is de kans groot dat de reisorganisatie blijft bestaan,’ stelt de Algemene Nederlandse Vereniging voor Reisbureaus (ANVR) op de website.

Dat de Europese Commissie formeel gelijk heeft, wil luchtvaartmaatschappij Transavia best toegeven. Toch blijft het bedrijf nog gewoon vouchers verstrekken: dit zijn uitzonderlijke tijden, waarin noodgedwongen moet worden afgeweken van de normale werkwijze, vindt het bedrijf. Topman Steven van der Heijden van reisorganisatie Corendon reageerde op eenzelfde manier. “De Europese Commissie heeft formeel gelijk en we zijn er zelf ook duidelijk over geweest: ja, wat wij doen is in strijd met de wet, maar we kunnen eenvoudigweg niet anders.”

5. Ik heb een voucher, maar de luchtvaartmaatschappij gaat failliet. Wat dan?

Een deel van de boekingen – zogeheten pakketreizen, waarbij verschillende losse onderdelen van een reis door één bedrijf worden aangeboden – wordt vergoed. Die reizen vallen namelijk onder de garantiestelling van het Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

De rest van de boekingen valt dus níet onder die regeling. Dat is zowel de ANWB, de Consumentenbond als de ANVR een doorn in het oog. De organisaties roepen op om óók losse vliegtickets onder de garantiestelling te vallen. Zeker nu.

6. Wat kan ik doen om mijn geld terug te krijgen?

Een optie: wachten. Na 12 maanden krijgen kopers van vliegtickets alsnog de waarde van de voucher uitbetaald - mits ze hem niet hebben gebruikt, natuurlijk. Valt de luchtvaartmaatschappij in de tussentijd om, dan is de voucher echter niks meer waard.

Ook het indienen van een schadeclaim is een mogelijkheid. Er zijn bedrijven die claims verzamelen en de zaak voor de rechter brengen. Zij werken vaak op basis van no cure, no pay. Als de zaak niets oplevert, dan betaalt de klant niks. Is de eis wél succesvol, dan vragen de bedrijven een percentage van de opbrengst.