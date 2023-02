Mijlpaal in strijd tegen tinnitus: sterke stijging in verkoop oordoppen

Carmen de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven: 'Ze snappen nu dat de simpele ‘schuimpjes’ niet afdoende zijn.' Beeld Getty Images

Met carnaval en het concertseizoen voor de deur is het bij de hoorwinkels een komen en gaan van klanten. Vooral jongeren kiezen steeds vaker voor duurdere, op maat gemaakte oordoppen, vaak van boven de 100 euro. Zij willen daarmee de kans op het krijgen van tinnitus (oorsuizen) verkleinen, zegt Carmen de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB). “Het taboe bij jongeren gaat er langzaam vanaf.”

Afgelopen zomer meldden experts een ‘vloedgolf’ aan nieuwe tinnituspatiënten te verwachten, vanwege de harde muziek op evenementen. Ze riepen op tot het gebruik van oordoppen. De Jonge: “De verhalen in de krant van bekende Nederlanders die tinnitus hebben zetten jongeren aan het denken. Ze snappen nu dat de simpele ‘schuimpjes’ niet afdoende zijn.”

Explosieve toename

Dennis Havermans, directeur van marktleider Beter Horen, bevestigt deze trend namens branchevereniging De Kwaliteitsaudiciens. Volgens hem wordt gehoorbescherming in de leeftijdscategorie 20-35 jaar ‘steeds meer de norm’. “Er is echt een verandering in ons denken gaande en dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Het gaat om een explosieve toename.”

Cijfers bevestigen dat. In de afgelopen zes maanden is de totale verkoop van de ‘normale’ oordoppen ruim anderhalf keer zo hoog als in dezelfde periode in 2019, meldt onderzoeksbureau Nielsen IQ. Dat verzamelt verkoopdata in de Nederlandse markt van gehoorbescherming. Tussen 2019 en 2022 waren er veel minder concerten door de coronapandemie.

Maatwerk voor carnaval

In het zuiden van het land piekt de verkoop momenteel. Dat heeft vermoedelijk te maken met carnaval, dat over twee weken begint. “We zien veel mensen die graag maatwerk voor carnaval willen. Er komen zelfs hele families,” zegt lokale winkelier David Winters.

Poppodia en evenementenmakers kwamen afgelopen week bij elkaar voor een overleg met staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). Gespreksonderwerp was het al dan niet verlagen van het aantal decibels op feestjes, waar de Gezondheidsraad voor pleit. “Het was een zinvol en goed gesprek,” laten de gesprekspartners weten. Vermoedelijk hakt Van Ooijen in april de knoop door.