Mijlpaal: AEX voor het eerst boven grens 800 punten

Beeld ANP

Eind maart verdrong de hoofdindex op het Damrak al het 21 jaar oude record van iets meer dan 700 punten uit de boeken. Dat record stamde uit de tijd van de internethausse.

Vlak na de corona-uitbraak in maart 2020 zakte de AEX nog naar 431 punten, maar inmiddels wordt record na record geboekt. De AEX begon 2021 op 624,61 punten en staat daarmee voor dit jaar al 28 procent in de plus.

Vlucht koersen

De aandelenkoersen maken de laatste jaren een vlucht door de lage rente en de steunoperaties van centrale banken. Die pompen vanwege de coronacrisis honderden miljarden extra in de economie zodat er genoeg geld in omloop blijft. Investeerders zien de aandelenbeurzen als een plek waar hun geld meer waard kan worden.

Alle grote Europese en Amerikaanse aandelenindexen staan op recordstanden. Opvallend is dat het Damrak het extra goed doet vergeleken met de buurlanden. Met name grote technologieconcerns als ASML, ASMI en Adyen stuwen de koersen op dankzij hun enorme marktwaardes en stijgende aandelen.