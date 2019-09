Middeninkomens zien koopkracht hardste stijgen

Beeld ANP

Dat blijkt uit koopkrachtcijfers waarop RTL Nieuws de hand heeft weten te leggen. Deze zijn afkomstig uit de zogeheten augustusbrief van het ministerie van Financiën, waarin de afspraken over koopkrachtreparatie op een rijtje zijn gezet. De getallen in deze brief zijn doorgaans een goede graadmeter voor de cijfers die het kabinet op Prinsjesdag presenteert, al kunnen de definitieve koopkrachtcijfers nog een fractie afwijken, stelt een goed ingevoerde regeringsbron.

Eerder was al uitgelekt dat de regeringspartijen tijdens het sluitstuk van de begrotingsonderhandelingen voor komend jaar inzetten op koopkrachtverbetering. Door de lasten in totaal voor 3 miljard euro te verlichten zou de doorsnee Nederlander er zo’n 2 procent op vooruit gaan, meer dan de koopkrachtplus van 1,2 procent die eerder nog was voorzien.

De laagste inkomens kwamen er aanvankelijk met 0,7 procent het bekaaidst af, terwijl de hoogste inkomens toen op 1,5 procent koopkrachtverbetering mochten rekenen. Door het gedraai aan allerlei knoppen komt de koopkracht komend jaar uiteindelijk voor alle groepen hoger uit. De grootste plus is volgens de augustusbrief weggelegd voor inkomens tussen 52.000 en 75.000 euro: deze groep krijgt in 2020 2,4 procent meer te besteden.