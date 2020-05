Middelbare scholieren sneller getest op virus

Het Calvijn College in Nieuw-West. Beeld Marc Driessen

Scholieren met klachten moeten meteen getest kunnen worden op het coronavirus, adviseert het Outbreak Management Team (OMT), waarin de voornaamste wetenschappelijke adviseurs van het kabinet zitten. Het kabinet neemt dit advies over, blijkt uit een brief die minister van volksgezondheid Hugo de Jonge in de nacht van dinsdag op woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om leerlingen in het reguliere en speciaal voortgezet onderwijs. Zij zullen straks sneller getest kunnen worden dan scholieren in het basisonderwijs. Die komen pas in aanmerking als drie of meer kinderen in de klas klachten hebben.

Buiten de regio

Dat scholieren in het voortgezet onderwijs ruimhartiger worden getest, komt omdat middelbare scholen een grotere rol kunnen spelen bij verspreiding van het virus, omdat er ook mensen van buiten de regio naartoe reizen. Bovendien spelen adolescenten een andere rol in de verspreiding dan basisscholieren.