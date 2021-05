Middelbare scholen mogen weer helemaal open

Tafels met daarop het examen staan klaar in gymzaal van een middelbare school. Beeld ANP

Dat is zaterdagmiddag besloten tijdens een overleg dat het demissionaire kabinet had met deskundigen van het RIVM op het Catshuis. Het kabinet wilde al langer de middelbare scholen weer openen, maar wachtte eerst op advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) over of dat veilig kan.

De middelbare scholen zijn nu gedeeltelijk open. Om te voorkomen dat het te druk wordt in de klaslokalen en op de gangen, gaan leerlingen gespreid naar school. Gemiddeld gaan scholieren nu tweeënhalve dag per week naar de les, de rest van de week volgen ze de les thuis via de computer

Veel leraren zijn niet blij met de versoepeling. Zij zijn bang dat de scholen een bron van besmetting worden, omdat jongeren nog niet zijn ingeënt tegen het coronavirus en de meeste leraren ook niet. Ook vrezen ze extra veel lesuitval door ziekte van personeel. Uit een peiling van CNV Onderwijs blijkt dat bijna driekwart van het onderwijspersoneel de 1,5 meter niet al vóór de zomervakantie wil loslaten.