Middel tegen spierziekte SMA voor 7 jaar vergoed, extra onderzoek

Medicijn Spinraza.

Daarover is een deal gesloten met het UMC Utrecht, de patiëntenvereniging en fabrikant Biogen, meldt minister Bruins (Medische zorg) woensdag in een Kamerbrief. In juni was al bekend dat er een overeenkomst zou komen zodat niet meer alleen kinderen tot een jaar of negen het middel vergoed krijgen.

Minister Bruno Bruins: “SMA is een vreselijke spierziekte. Eerder heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat jonge kinderen baat kunnen hebben bij een behandeling met Spinraza. Nu het voor tieners en volwassenen voorwaardelijk in het pakket komt, kan de komende jaren nader onderzoek worden gedaan naar de werking van het geneesmiddel.”

De periode van zeven jaar wordt daarvoor gebruikt. Het Zorginstituut twijfelt namelijk nog over de effectiviteit van Spinraza bij volwassenen. Het UMC Utrecht start begin 2020 met de behandeling van naar verwachting 290 SMA-patiënten.

Biogen laat weten: “Toegang en vergoeding van nieuwe innovatieve geneesmiddelen leidt soms tot lastige discussies, maar dit besluit laat zien dat er oplossingen gevonden kunnen worden als alle partijen constructief samenwerken.”