Michael P. krijgt ook in hoger beroep 28 jaar cel en tbs

Een rechtbanktekening van Michael P. in het gerechtshof in Arnhem. Beeld ANP

P. ging in hoger beroep omdat hij vond dat zijn arrestatie niet volgens het boekje verliep. Ook de grote media-aandacht zou volgens zijn advocaten aanleiding zijn tot strafvermindering. De rechter beaamde dat de arrestatie niet geheel rechtmatig was verlopen, maar dat dit een eerlijk proces niet in de weg stond.

“Het hof komt tot nagenoeg dezelfde bewezenverklaring,” zei de voorzitter van het gerechtshof. Het hof oordeelde dat P. kil en berekenend te werk ging. Na de moord begroef P. het lichaam van Faber twee keer en wiste hij de sporen uit. Wat Anne Faber is overkomen is ‘gruwelijk en mensonterend’, aldus het hof.

Faber (25) verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. Haar lichaam werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. gevonden in een door hem gedolven graf, in de buurt van Zeewolde. De politie was veroordeeld zedendelinquent P. op het spoor gekomen via dna op de jas van Faber, die tijdens de massale zoektocht na haar verdwijning werd gevonden.

De nabestaanden krijgen een schadevergoeding en schokschade, stelt het hof. Het zou gaan om grote bedragen die eerst door de Staat worden voorgeschoten en laten worden verhaald op Michael P.

Sander de Korte, advocaat van P., liet na afloop van het vonnis weten zeker reden voor cassatie te zien, maar hij gaf aan zijn cliënt nog niet te hebben gesproken. “Het hof heeft geen rekening gehouden met de gewelddadige arrestatie van P., dat zou strafverminderend moeten werken.”

