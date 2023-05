Mia en Dion kruipen langzaam omhoog in de ranglijsten van de bookmakers

Mia Nicolai en Dion Cooper zullen Nederland op 9 mei vertegenwoordigen in de eerste halve finale van het Songfestival in Liverpool. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Geen persconferenties, geen interviews en al helemaal geen live-beelden van de repetities. In voor Eurovisie-begrippen serene rust bereidt de Nederlandse Songfestival-equipe zich in Liverpool voor op de halve finale van dinsdag. Al twee keer stonden Mia Nicolai en Dion Cooper op het podium van de nog lege Liverpool Arena.

Maar hoe de act van het tweetal er precies uitziet en hoe de nieuwe versie van Burning Daylight precies klinkt? Het blijft giswerk. Want de oefensessies zijn sinds dit jaar niet langer toegankelijk voor de pers. Zagen journalisten in het verleden Trijntje Oosterhuis worstelen met haar garderobe (scheurjurk of vleermuisbroekpak?) en Duncan Laurence moedeloos omhoog turen naar de lichtbol die maar niet richting zijn piano wilde zakken, nu komen er slechts flarden door de organisatie gefilterd beeld naar buiten.

Het besluit zou ervoor moeten zorgen dat deelnemers zich comfortabeler voelen op het podium, al heeft een aantal landen uit de eerste halve eindstrijd ook geprotesteerd: door de maatregel lopen ze media-aandacht mis.

Glitters

Wat weten we over het optreden van de Nederlandse hoop? Niet veel meer dan dat Mia en Dion hun gehoopte prijsnummer zingen op een klein ronddraaiend podium. De act leent handig bij de Oranje-successen uit het verleden. Net als Ilse DeLange en Waylon in 2014 in Kopenhagen deden, zingen Mia en Dion hun tekst vooral tegen elkaar en niet richting de zaal. Qua kleurstelling lijkt het optreden op dat van Duncan Laurence en S10, die beiden probeerden door weinig kleur te gebruiken een rustpunt te vormen in een zee van spektakel-optredens.

Ook de outfits zijn bekend. Voor Nicolai een broekpak met bolero, voor Cooper een mouwloze variant. Beide, geheel in Songfestival-traditie, voorzien van glitters.

Op een kort gesprekje op het TikTokkanaal van de organisatie na, deed het geplaagde duo geen interviews. Maar aan de stortvloed aan enthousiaste backstagefilmpjes valt op te maken dat er een last van de schouders van het duo is afgevallen sinds de twee in talkshow Khalid & Sophie voor het eerst in weken een liveversie van Burning Daylight zonder valse noten volbrachten. “Dit zou ik de rest van mijn leven kunnen doen,” zei Nicolai met een knipoog. “Als het aan mij ligt, doen we de jaren hierna voor andere landen mee.”

Bookmakers

De internationale gokkers lijken voorzichtig positief over de buzz rond de Nederlandse inzending. Cooper en Nicolai kruipen omhoog in de ranglijsten van de bookmakers, maar nog altijd zien die Nederland geen finaleplek halen. Ze voorspellen een elfde plaats in de eerste halve finale van dinsdag, precies één plek te weinig voor kwalificatie.

Maar het tweetal is zeker niet kansloos. De eerste halve finale mag dan aanzienlijk meer kanshebbers voor een topklassering herbergen dan de tweede, er doen toch slechts vijftien landen aan mee. Als het lukt er vijf achter zich te houden, zullen Cooper en Nicolai dat ongetwijfeld vieren als een overwinning.