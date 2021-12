MH17-proces in cruciale fase: OM komt deze week met strafeisen

Stil protest van MH17-nabestaanden voor de Russische ambassade in Den Haag, waar 298 lege stoeltjes zijn neergezet. Beeld ANP

Zou voormalig rebellenleider Igor Girkin de komende dagen ergens in Rusland achter een laptop zitten om de livestream van het MH17-proces te volgen? Zodat hij zal horen welke straffen er tegen hem en zijn drie medeverdachten worden geëist in de rechtbank Schiphol? Of zou de voormalige militair zijn schouders ophalen, wetende dat de kans dat hij daadwerkelijk achter tralies belandt voor zijn betrokkenheid bij het neerhalen van het vliegtuig in de zomer van 2014, gering is?

Na een emotioneel begin in maart 2020, waarbij de namen van de 298 slachtoffers een voor een werden opgenoemd, is het MH17-proces nu toe aan het requisitoir van het Openbaar Ministerie. Vanaf maandag zal justitie drie dagen lang al het verzamelde bewijs van het neerhalen van vlucht MH17 op een rijtje zetten.

Explosie nabootsen

In de tientallen zittingen die al zijn gehouden in de zaak, kwam het meeste van dat bewijs al eens voorbij: afgeluisterde gesprekken van de verdachten, foto’s en videobeelden van de Buk-raketinstallatie waarmee het vliegtuig zou zijn neergeschoten, getuigenverklaringen en onderzoek aan het wrak van de Boeing zelf. Het onderzoeksteam liet zelfs in afgelegen gebied in Oekraïne de explosie van een Buk-raket overdoen op grote metalen platen om zo te beoordelen of de schade aan het vliegtuig overeenkwam.

De neus van de neergehaalde Boeing, terug in elkaar gezet uit gevonden wrakstukken. Beeld Vitaly Chugin/TASS

“Al die blokjes worden de komende dagen samengebracht in één verhaal. Wat is er gebeurd, waarom is het strafbaar en waarom zijn de verdachten strafbaar?” zegt Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij volgt het MH17-proces op de voet.

De vier verdachten, de Russen Igor Girkin, Sergej Doebinski en Oleg Poelatov en de Oekraïner Leonid Chartsjenko, maakten in 2014 deel uit van de ‘chain of command’ in het rebellengebied in Oost-Oekraïne. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het binnenhalen, verplaatsen en weer terugbrengen van een Buk-raketinstallatie van het Russische leger.

Vergissing

Volgens het OM schoot die installatie op 17 juli 2014 de raket af die vlucht MH17 trof. Waarom dat gebeurde, weet het OM niet, het meest waarschijnlijke scenario is een vergissing. De rebellen dachten een vliegtuig van het Oekraïense leger neer te kunnen halen.

Justitie legt de verdachten ‘het opzettelijk laten verongelukken van een vliegtuig’ en de moord op de 298 inzittenden ten laste. Zelf zeggen de vier onschuldig te zijn, ze zijn ook nog nooit komen opdagen in de rechtbank en slechts een van hen (Poelatov) laat zich vertegenwoordigen door Nederlandse advocaten. Hij stelde in een videoverklaring dat de beschuldigingen ‘verachtelijk’ zijn. “Ik heb niet om zo’n raket gevraagd, ik heb er geen besteld, ik heb er geen vervoerd, ik heb niemand gevraagd er een te leveren.”

Beelden van een dashcam met daarop – volgens het OM – bewijs dat de bewuste Buk-installatie in het rebellengebied was (rechts de locatie). Beeld OM

Rusland levert de verdachten niet uit. Het land ontkent sowieso al sinds de dag van de crash enige betrokkenheid en bracht de afgelopen jaren meerdere ‘alternatieve scenario’s’ naar buiten: het zou geen Russische maar een Oekraïense Buk-raket zijn geweest, het toestel zou door een Oekraïens gevechtsvliegtuig zijn neergeschoten. Scenario's die stuk voor stuk door het internationale onderzoeksteam werden weerlegd.

Sint-juttemis

“Het ontkennen van de verdachten en de enorme hoeveelheid desinformatie die door Rusland naar buiten is gebracht, maken het nog zwaarder voor de nabestaanden. Dat doet hen zoveel pijn,” stelt De Hoon, “daarom is het van belang dat er een gedegen juridisch proces is, waarin de feiten gewoon op een rij staan. En waarin, als het tot een veroordeling komt, de rechtbank erkent wat hen is aangedaan, ook al blijven de verdachten en Rusland het ontkennen.”

Welke straf het Openbaar Ministerie tegen de vier mannen gaat eisen, laat zich lastig voorspellen. De maximale straf voor zowel moord als het laten verongelukken van een vliegtuig is levenslang. De Hoon: “Het OM beargumenteert dat zij schuldig zijn aan moord en het doen verongelukken van MH17, maar je kunt ook weer niet zeggen dat ze kwaadaardig en doelbewust een vliegtuig vol burgers uit de lucht wilden schieten. Het OM stelt dat dat voor de schuldvraag niet uitmaakt, want met het regelen van de Buk hebben zij de aanmerkelijke kans geaccepteerd dat burgers om het leven zouden komen. Maar wellicht dat ze daarom niet de maximale straf zullen eisen.”

Bart en Jeanne Hornikx bij de rechtbank nadat ze gebruik hebben gemaakt van hun spreekrecht. Ze verloren hun dochter Astrid en schoonzoon Bart Lambregts. Beeld DPG Media

Levenslang

Voor nabestaanden Bart en Jeanne Hornikx kan de strafeis niet hoog genoeg zijn. “Wij hebben door deze ramp levenslang,” zegt Jeanne Hornikx, “dat mogen de verdachten van ons ook krijgen. Niemand heeft het recht om 298 mensen te doden, bewust of onbewust. Deze daad moet veroordeeld worden. We hebben veel vertrouwen in het OM.”

Haar man voegt toe: “Ook Rusland mag hier niet mee wegkomen. De straf kan mij niet hoog genoeg zijn.”

Voor het echtpaar uit het Brabantse Goirle zijn de komende zittingen in het proces ‘heel belangrijk’. Ze verloren bij de ramp hun enige dochter Astrid en schoonzoon Bart Lambregts. Onlangs was Astrids 39ste verjaardag en vierden Bart en Jeanne hun vijftigste trouwdag. “Dat vier je normaal met je gezin,” zegt Jeanne, “nu zitten we met z'n tweetjes voor de kerstboom en proberen we er het beste van te maken.”

Afgelopen september en november maakten zo’n honderd nabestaanden gebruik van hun spreekrecht. In emotionele getuigenissen voor de rechtbank vertelden ze over de impact van het verlies van hun dierbaren. Bijna allemaal veegden ze de vloer aan met de houding van Rusland en de verantwoordelijkheid van de vier verdachten. “We konden ons verhaal doen,” zegt Jeanne, “de verdediging heeft in ieder geval meegeluisterd en ik hoop dat ze onze boodschap in Rusland ook hebben meegekregen.”