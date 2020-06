MH17-proces gaat verder: wil de verdediging meer getuigen laten horen?

Sabine ten Doesschate (L) and Boudewijn van Eijck, de advocaten van verdachte Oleg Poelatov. Beeld ANP

Al bijna zes jaar heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de crash van vlucht MH17. Nu, drie maanden na de start van het proces, is het aan de verdediging van verdachte Oleg Poelatov om te vertellen wat er volgens hen nog verder onderzocht moet worden.

Zijn Nederlandse advocaten Sabine ten Doesschate en Boudewij van Eijck beklaagden zich eerder in het proces te weinig voorbereidingstijd te hebben gehad om de tienduizenden pagina's van het dossier door te lezen. Ze stelden eerder al wel veel vragen te hebben over waarom het Oekraïnse luchtruim op die 17e juli 2014 nog niet was gesloten voor burgerluchtvaartverkeer.

Oleg Poelatov

Geen van de vier verdachten is tot nu toe in de rechtbank verschenen. Oleg Poelatov is de enige van de vier verdachten, drie Russen en een Oekraïner, die zich door advocaten laat vertegenwoordigen tijdens het proces. Zijn advocaten stelden eerder deze maand echter vanwege de coronacrisis nog nauwelijks met hun cliënt te hebben kunnen overleggen.

Bij de crash van vlucht MH17, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië, kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Volgens het Openbaar Ministerie is het vliegtuig neergehaald door een BUK-raket die werd afgeschoten vanaf grondgebied dat in handen van door Rusland gesteunde Oekraïnse separatisten. De lanceerinstallatie zou, volgens de onderzoeker, afkomstig zijn van de 53e Russische luchtafweerbrigade.