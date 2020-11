Metro in Spijkenisse schiet door en blijft op kunstwerk hangen

De metro is blijven hangen op een kunstwerk dat naast het spoor staat. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De bestuurder van het metrotoestel kon eigenhandig zijn cabine uitkomen. Door de botsing ontstond er een klein brandje, maar die was snel geblust Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er forse schade aangericht aan de metro die boven de grond bungelt op op een kunstwerk. Het toestel is vanaf een ondergelegen voetpad goed te zien.

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Het voertuig zal uiteindelijk weer op z’n plek moeten worden getrokken. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en zullen een plan van aanpak maken. Om dit goed te laten verlopen is er opgeschaald naar Grip 1.

Geschrokken

De bestuurder is enorm geschrokken, maar maakt het goed. Hij is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. Er zaten, voor zover bekend, geen passagiers meer in de metro.