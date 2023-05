Met vlag langs de lijn: deze diehard Ajaxfan kreeg een Heldenspeld van burgemeester Femke Halsema

Gerard Wezenberg, bij Ajaxsupporters bekend als Gekke Eddie: ‘In het stadion dachten ze vast: wat is dat er voor een?’ Beeld Ivo van der Bent

“Heb je zondag gekeken? Komen we voor, schiet Brobbey nog een bal op de paal. En daarna werd het gelijk en verloren we met penalty's. Het is een ramp dit jaar,” verzucht Gerard Wezenberg.

Het is enkele dagen nadat Ajax de finale van de KNVB-beker heeft verloren van PSV, maar het zit hem nog dwars. Hij zit in het zonnetje op een tuinstoel bij Zorgboerderij Ons Verlangen, op de grens van Amsterdam-Noord en Ransdorp. Daar woont Wezenberg inmiddels al meer dan zeven jaar en verzorgt hij geiten en koeien. Ook werkt hij er op het land. Op zijn overhemd draagt hij zijn Heldenspeld. “Speciaal opgedaan. Ik wist dat je zou komen,” zegt hij.

Al meer dan 25 jaar steunt Gerard ‘Gekke Eddie' Wezenberg Ajax door dik en dun. Gehuld in een gebreide trui met Blind achterop (“Danny Blind is mijn grote held, die was overal in het veld”), rent hij tijdens wedstrijden met zijn Ajaxvlag over de lange zijde van de Johan Cruijff Arena om de spelers aan te moedigen. Het publiek gaat op die momenten als een echte twaalfde man achter Ajax staan. Een cultstatus vergaarde hij ermee.

Cultheld

Een echte cultheld werd hij afgelopen oktober. Na een tijd afwezig te zijn geweest vanwege corona, was Wezenberg weer terug in het stadion. Toen een nieuwe steward in ‘zijn’ vak 118 zijn vlag afpakte – ‘regels zijn regels’ – pikte het publiek dit niet en kwam in opstand. Gekke Eddie kreeg zijn vlag terug. Alsof het daarna zo moest zijn: Wezenberg rende als vanouds langs de lange zijde en Ajax won met 7-1 van Excelsior. Een teken van herstel in een moeizaam seizoen dat goed gevierd werd. En de terugkeer van Wezenberg, die overduidelijk gemist werd.

Het bracht Ajaxfan Ids van der Spoel enkele dagen later op het idee om voor Wezenberg een officiële Heldenspeld aan te vragen bij burgemeester Femke Halsema. De burgemeester en de gemeenteraad gingen akkoord en dus stond hij op 21 april in de ambtswoning. Op zijn 65ste verjaardag. En met zijn vlag in de hand.

“De enige mensen die hier mogen komen zijn de allerbelangrijkste Amsterdammers, en daar hoor jij bij,” zei de burgemeester tegen Wezenberg. “Er zijn er niet veel die kunnen zeggen dat ze om de week tienduizenden mensen opvrolijken en daarom krijg jij een Heldenspeld.”

Na de uitreiking kreeg de burgemeester een knuffel en beloofde hij, zo lang als het gaat, met zijn vlag tijdens Ajaxwedstrijden langs de lange zijde te rennen. Ook demonstreerde hij nog even in de ambtswoning hoe dat in zijn werk gaat.

Dat Wezenberg, die op steenworp afstand van het oude stadion De Meer werd geboren, voor Ajax zou zijn, was geen uitgemaakte zaak. Zijn vader was voor Feyenoord. “Maar ik ben voor Ajax. Ik ben nooit voor Feyenoord geweest. Altijd een Ajaxfan,” verzekert hij, alsof iemand daar nog aan zou twijfelen.

Gerard Wezenberg woont en werkt op Zorgboerderij Ons Verlangen. Beeld Ivo van der Bent

Geen risicowedstrijden

Terwijl Wezenberg trots de koeien en geiten op de zorgboerderij laat zien, legt hij uit hoe het komt dat hij met zijn vlag door het stadion rent. “Sinds 1996, het laatste jaar van De Meer, heb ik een seizoenskaart. En tijdens een wedstrijd dacht ik opeens: ik moet Ajax helpen. En dat ben ik gaan doen door met mijn vlag langs de lange zijde te rennen. In de Arena ben ik er daarna mee doorgegaan.”

Dat iedereen hem in het stadion ‘Gekke Eddie’ noemt, snapt hij eigenlijk wel. “Ze wisten niet hoe ik heette en toen werd het Gekke Eddie,” legt hij uit. “Dat vind ik niet erg. Ze moesten toch een naam hebben. En ze dachten waarschijnlijk: wat is dat er voor een?”

Bij het stadion wordt hij dan ook vaak herkend. Mensen willen dan met hem en zijn vlag op de foto. En ook werd hij onlangs een keer naar het stadion gebracht, vertelt hij. “Ik stond bij de bushalte en toen stopte er opeens een man in zijn auto. Die vroeg of hij mij naar het stadion moest brengen. In de auto belde hij zijn vrouw dat hij wat later thuis zou zijn, omdat hij een bekende Ajaxfan naar het stadion bracht. Dat is toch geweldig.”

Maar Wezenberg heeft ook momenten meegemaakt dat het minder gezellig was. Europese wedstrijden slaat hij over, omdat er dan veel andere mensen in het vak zitten die hem niet kennen. En bij risicowedstrijden met uitsupporters is hij er ook niet. “Dan zingen ze rare dingen,” zegt Wezenberg met een serieuze blik. “Utrecht en ADO Den Haag, dat was een puinhoop. Het is niet fijn als er dan overal ME staat. En tijdens de wedstrijd tegen ADO gingen de bekers pis uit het uitvak naar beneden. Dan kijk ik liever thuis.”

Ook is hij weleens mee geweest naar de uitwedstrijd tegen Feyenoord. “Maar dat doe ik nooit meer. Er vloog een steen door het raam van de trein. Mensen zaten onder het bloed. Dat wil je toch niet meemaken.”

Ajaxparafernalia op de kamer van Gerard Wezenberg, in de zorgboerderij. Beeld Ivo van der Bent

Kunstgras en Ajaxposters

Naast Ajax heeft Wezenberg nog een andere hobby: tuinieren. “Alles groeit en bloeit hier,” vertelt hij trots als hij zijn tuin laat zien. Op de schuur hangt een Ajaxvlag. “Hortensia's heb ik, Japanse dingen, een rozenstruik, een vlinderstruik. Van sommige weet ik de naam niet, maar ik heb ze wel.”

Als Wezenberg zijn kamer toont, vallen direct een paar dingen op. Op de vloer ligt kunstgras, en overal hangen krantenknipsels en posters van vooral Ajax. Geen plek op de muur is onbenut gelaten. “Als ik straks in de krant sta, weet ik dus niet of er plek is om dat ergens op te hangen. Daar moet ik nog even naar gaan kijken,” zegt hij.

Ook is te zien dat Wezenberg gelovig is, wat is af te lezen aan houten kruizen en religieuze souvenirs. Iedere zondag gaat hij in Amsterdam-Oost naar de kerk. “Vroeger moest ik erheen met mijn vader en moeder,” vertelt Wezenberg daarover. “En eigenlijk dacht ik toen: het zal wel. Maar nu vind ik het wel leuk en gezellig en zing ik ook in het kerkkoor. Mijn broers gaan niet meer, maar dat moeten ze zelf weten.”

De kast vol cd's in zijn kamer bevat geen kerkmuziek, wel Golden Earring, The Beatles, André Hazes, housemuziek; er staan veel genres. “Eigenlijk luister ik van alles,” zegt Wezenberg. “Ik ben ook nog een keer bij de Backstreet Boys in de Arena geweest. Zat ik op de tweede ring. Ben ik op handen en voeten naar beneden gegaan, want ik heb hoogtevrees. Ik ben dus blij dat ik bij Ajax op de eerste ring zit en daar met mijn vlag kan rennen.”

Als we na paar uur afscheid nemen, zegt Wezenberg nog één ding kwijt te willen. De laatste tijd zag hij veel in het nieuws dat boeren uitgekocht konden worden en hij maakte zich daar zorgen om. Hij was bang dat zijn zorgboerderij ook uitgekocht zou kunnen worden. “Ik was dus blij toen BBB de verkiezingen won,” zegt Wezenberg. “Al heb ik ook gehoord dat ze de boeren nu nog steeds mogen uitkopen. Maar ons niet, want wij zijn een zorginstelling.”

