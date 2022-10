Met terugkeer Edith Schippers werkt VVD ook aan opvolging Mark Rutte

Premier Rutte begroet, toen nog, minister Edith Schippers bij aanvang van een vergadering van de VVD. Beeld ANP

Na vijf jaar langs ‘de zijlijn’ keert Schippers (58) voorzichtig terug naar politiek Den Haag. Het oud-Kamerlid, ex-informateur en voormalig minister moet de senaatsfractie van de partij gaan leiden, na de verkiezingen in maart. Maar wat de comeback ook betekent, is de lancering van een mogelijke opvolger voor partijleider Rutte.

In een VVD-promofilmpje stelt Schippers dat ze niet de ambitie heeft om Rutte op te volgen als partijleider. Maar voegt ze daar o zo Haags aan toe: “Ik sluit nooit iets uit.” Maar dat het VVD-campagneteam bij de presentatie van Schippers als lijsttrekker voor de Eerste Kamer zelf die vraag opwerpt, zegt eigenlijk al genoeg. De partij moet er rekening mee houden dat Ruttes houdbaarheidsdatum bij de volgende Kamerverkiezingen is verstreken.

Toen Schippers in 2017 haar vertrek uit Den Haag aankondigde, gebruikte ze opvallend genoeg dezelfde woorden als nu toen haar werd gevraagd of ze ooit zou terugkeren: “Ik sluit niets uit,” klonk het toen. Die terugkeer is nu een feit.

Al die jaren dat ze er niet was, hing haar schaduw echter nog wel over het Binnenhof. Elke keer weer als de vraag opkwam hoe lang Rutte nog mee kon als VVD-leider, werd hunkerend over haar gesproken in VVD-kringen. In opiniepeilingen scoorde de voormalig minister van Volksgezondheid nog altijd hoog als werd gevraagd naar wie Rutte in de toekomst moet gaan opvolgen.

Partijleider

Schippers maakte er - anders dan andere veronderstelde opvolgers - nooit een geheim van dat ze de ambitie had de VVD te gaan leiden. “Ik heb overwogen me te kandideren voor partijleider,” zei ze in 2017 bij haar vertrek. “Maar ik constateerde dat wij een zeer goede kandidaat hadden die zichzelf de afgelopen jaren heeft bewezen: Mark Rutte. Als ik vond dat hij het niet goed had gedaan, had ik mezelf zeker kandidaat gesteld.’’

En nu sorteert ze in haar eerste campagnefilmpje duidelijk weer voor op die kandidatuur. En dat is zeer naar de zin van de zittende partijtop. ‘Geweldig’, reageerde fractievoorzitter Sophie Hermans, partijvoorzitter Eric Wetzels zei ‘ontzettend blij’ te zijn. En ook Rutte zelf zal verguld zijn: Schippers gold altijd als een van zijn intimi. Zij was minister van Volksgezondheid in twee van zijn kabinetten en steunde hem in zijn strijd tegen Rita Verdonk in zijn beginjaren als VVD-leider.



Toch zal iedereen de komende tijd bij hoog en bij laag ontkennen dat Schippers wordt klaargestoomd. Want ‘kroonprinsen’ die ook zo hardop betiteld worden, daar loopt het slecht mee af. CDA’er Eelco Brinkman maakte het mee in 1994, Ad Melkert en zijn PvdA in 2002 ook.

Kabinet niet populair

Tegelijk ziet ook de VVD dat Rutte - de langstzittende premier ooit - metaalmoeheid vertoont, nu jaren van bestuur aan zijn handen kleven. Het huidige kabinet kan bovendien slechts dramatische populariteitscijfers overleggen. EenVandaag peilde eind juni nog dat slechts een derde van de VVD-kiezers vindt dat Rutte de partij voor een zesde keer zou moeten leiden bij volgende verkiezingen. Het is tijd om iemand achter de hand te hebben.

De afgelopen jaren koos Schippers voor een baan buiten de politiek, bij DSM. Ze wilde ook meer tijd voor haar opgroeiende dochter. ‘Enkele maanden’ geleden kwam er ‘een gesprek op gang’ over een functie in Den Haag, zeggen VVD’ers.

Dat was hard nodig, want sinds Schippers vielen alle andere potentiële kroonprinsen van Rutte één voor één af. Halbe Zijlstra verslikte zich in zijn datsja-leugen, Klaas Dijkhoff verkoos zijn gezin boven de politiek, terwijl anderen (nog) te licht worden bevonden, zoals huidig fractieleider Sophie Hermans of minister Dilan Yesilgöz (Justitie).

undefined