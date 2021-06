Met Solfly weer een reisbedrijf over de kop door ‘warrig Nederlands reisbeleid’

Vakantiegangers op Schiphol. Beeld ANP

Het faillissement volgt op een opeenstapeling van tegenslagen. “In 2020 is 80 procent van onze reizen geannuleerd,” zegt een uit het veld geslagen Mosselman. “We hebben zoals iedereen vouchers uitgegeven, die worden nu geïnd. We moeten de vouchers uitkeren, dat gaat om gigantische bedragen. Maar met uitzondering van Transavia betalen luchtvaartmaatschappijen onze geboekte tickets niet terug. We hebben veel geld tegoed van Ryanair, maar die weigert te betalen. Die staat boven de wet.”

Het faillissement van reisketen D-Reizen heeft bijgedragen aan de ondergang. “D-Reizen was onze grootste klant. Zij hebben een deel van onze voucher-terugbetalingen nooit aan de klant uitbetaald, zodat wij die betalingen voor de tweede keer moesten doen.”

Nekslag

Met herstel in het vooruitzicht hoopte Solfly voldoende inkomsten te halen uit nieuwe boekingen om te overleven. In februari gaf het bedrijf zelfs nieuwe reisgidsen uit. Maar het warrige reisbeleid van de Nederlandse overheid heeft volgens Mosselman het bedrijf de nekslag gegeven.

“Het ene moment zet de overheid gebieden op geel of groen, vervolgens weer op oranje. Dat heeft ons in Griekenland ontzettend veel geld gekost. Wij moeten al die reizigers terughalen en klanten die nog op vakantie gaan, omboeken. Allemaal op onze kosten.”

“Tot vorige week was Griekenland, waar we specialist zijn, 90 procent oranje. Het vasteland van Spanje is nog dicht, dat geldt ook voor Turkije, Cyprus. Daar boekte dus niemand een reis naartoe. Maar Transavia blijft vliegen en de hotels zijn open; die willen hun geld. Niks negatiefs over de overheid die de economie enorm heeft geholpen. Maar de regering heeft geen gevoel voor onze branche met al die reismaatregelen.”

Coronaslachtoffer

“De boekingen komen nu op gang, maar dat is voor ons te laat. Het viel niet meer op te brengen. Ik ben echt een coronaslachtoffer. Er was geen geld meer om het uit te zingen. Wij krijgen geen overheidssteun. We hopen op een doorstart, er is een partij geïnteresseerd. Maar het moet wel snel.”

Mosselman spreekt uit ervaring. In 2005 moest hij het faillissement aanvragen van zijn toen vijf jaar oude vakantiemaatschappij Dutchbird. Drie jaar later verkocht hij het door hem opgerichte Sudtours, toen de vijfde touroperator van Nederland, aan het moederbedrijf van concurrent Sunweb. De concurrentie van internetreisbureaus was te groot was geworden. In 2014 richtte Mosselman in de Beethovenstraat Solfly op, dat later verhuisde naar Aalsmeer.

Vakantiegangers die met Solfly nu op pad zijn, worden door de Stichting Garantiefonds (SGR) reizen geholpen. Die wacht nog op de gegevens om klanten te kunnen benaderen. Bij dat fonds kunnen ook mensen terecht die nog een Solfly-voucher hebben of die een vakantie bij de touroperator hebben geboekt. SGR wil proberen die reizen via een andere touroperator te laten doorgaan.