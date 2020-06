Met snotneus niet welkom. Waarom moet mijn kind thuisblijven?

Waar legt de crèche de grens tussen een kind dat met chronische klachten welkom is, en een kind dat met steeds wisselende klachten thuis moet blijven? Beeld ANP

Kinderen die hoesten, niezen en snotteren: medewerkers van crèches en kinderdagverblijven zijn eigenlijk nauwelijks anders gewend. “Dat komt doordat kinderen nog geen ontwikkeld afweersysteem hebben en dus heel vatbaar zijn voor de tientallen verkoudheidsvirussen die rondwaren,” zegt Emmeline Buddingh, kinderarts-immunoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Bovendien is een kinderdagverblijf – voor kinderen van nul tot vier jaar – een feest voor infectieziekten: het kroost raakt elkaar voortdurend aan, zit aan hetzelfde speelgoed of sabbelt op elkaars speen. Het is ondoenlijk er hygiënemaatregelen te hanteren zonder de kinderen fysiek van elkaar te scheiden.

In Nederland maken bijna een miljoen kinderen gebruik van de kinderopvang, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook zonder het Sars-CoV-2-virus kampt een ruime meerderheid van die kinderen permanent met een snotneus of andere symptomen die kunnen wijzen op een coronabesmetting, zo schat Buddingh mede op grond van haar ervaring als moeder van een zoon (5 jaar) en dochter (1).

Toch mogen snotterende kinderen niet naar de crèche, aldus de richtlijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is onbekend hoeveel kinderen deze week thuis zijn gebleven of naar huis werden gestuurd, zegt een woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang. “We zijn pas sinds maandag volledig open.” De richtlijn geldt ook voor basisscholen. Kinderen die niet naar de crèche gingen, worden daar vaak blootgesteld aan de vele verkoudheidsvirussen.

Streng

De vraag rijst of de richtlijn van het RIVM niet te streng is. Vanuit diverse studies is bekend dat kinderen zelf niet of nauwelijks ziek worden van het Sars-CoV-2-virus. Ook spelen ze waarschijnlijk geen of slechts een marginale rol bij de virusverspreiding. Blijven er nu dan niet veel jonge kinderen onterecht thuis?

Het RIVM is voorzichtig, omdat de wetenschappelijke gegevens geen volledige zekerheid verschaffen. Bovendien gelden twee uitzonderingen: peuters die vanwege chronisch gevoelige luchtwegen of andere, aangetoonde aandoeningen permanent snotteren of hoesten, mogen wel naar de crèche. Hetzelfde geldt voor kinderen die bij een coronatest een negatieve uitslag hadden.

“Maar zo’n coronatest is voor kinderen erg onplezierig,” zegt Bruijning. “Een wattenstaaf moet diep de neus of keel in. Er wordt nu onderzoek gedaan of een speekseltest, die kindvriendelijker is, net zo nauwkeurig kan zijn. Het duurt ten minste nog enkele maanden voor we dat weten.”

De medische waarde van de coronatest – kindvriendelijk of niet – blijft echter gering. Een positieve testuitslag leidt niet tot een andere behandeling dan een negatief resultaat: thuisblijven en uitzieken. De meerwaarde is vooral voor ouders: met een negatieve testuitslag mag het kind naar de opvang. Zo hebben pa en ma de handen vrij voor bijvoorbeeld hun eigen baan.

Buddingh (LUMC) ervoer zelf al de invloed van de nieuwe richtlijn. Maandag moest ze haar niezende, snotterende dochter van het kinderdagverblijf halen. Ze baalde, maar staat achter het beleid. “Het is niet helemaal uitgesloten dat kinderen bijdragen aan de virustransmissie, dus dan is dit de consequentie.”

Buddingh laat haar dochter snel op corona testen door de GGD. “Het is niet plezierig, zo weet ik uit ervaring, maar heel erg is het ook niet.”

Er is een grote kans dat de coronatest bij haar dochter de komende weken moet worden herhaald. En daarna opnieuw, zo beseft Buddingh. “Maar als de richtlijn strikt wordt nageleefd, zullen er alleen virusvrije kinderen naar het kinderdagverblijf gaan, waardoor de snotneuzen vanzelf uitdoven.”

Dilemma

Bruijning (UMC Utrecht) vindt uitvoering van de RIVM-richtlijn ‘een dilemma’. Want waar legt de crèche de grens tussen een kind dat met chronische klachten welkom is, en een kind dat met steeds wisselende klachten thuis moet blijven?

“Het is niet duidelijk wat een kinderdagverblijf als ‘nieuwe’ klachten moet beschouwen. In de praktijk is dat moeilijk te bepalen. Je ziet dat veel crèches aan de voorzichtige kant gaan zitten, waardoor veel kinderen onnodig thuis zitten.”

Bruijning stelt een oplossing voor: de criteria om naar de crèche te gaan worden versoepeld als er in Nederland relatief weinig mensen zijn besmet. Raken meer en meer mensen besmet, dan worden de criteria strenger en blijven dus meer kinderen thuis.

Het is voor ouders verleidelijk om opa en oma in te schakelen als de crèche een snotterend kind naar huis stuurt. Dat is echter niet de bedoeling.

“Mocht dat de uitwerking zijn, dan schiet de richtlijn z’n doel voorbij,” stellen Bruijning en Buddingh. Grootouders lopen vanwege hun leeftijd immers een groter risico op een ernstig ziekteverloop van Covid-19 dan crèchemedewerkers.