Met noodgrepen wil kabinet herhaling van vorige zomer voorkomen

Beeld ANP

Noem het pragmatisch: nu Nederlanders massaal de oranje kleurcode van vakantielanden negeren (niemand laat zich zijn vakantiereis ‘ontraden’) en touroperators reizen willen blijven aanbieden, legt het kabinet een noodverband aan.

Binnen de Europese Unie grijpt het kabinet vanaf maandag pas in extreme gevallen naar de oranje code om reizen écht af te remmen. Voortaan gelden er op de coronakaart nog vooral twee kleuren: groen (land met vrijwel geen besmettingen) of geel (er is besmettingsgevaar). “Op die manier geven we vakantiegangers meer zekerheid,” zegt premier Mark Rutte. In de praktijk betekent dit besluit namelijk dat Nederlanders wat het kabinet betreft naar alle landen binnen de EU mogen en niet bang hoeven te zijn dat hun reis niet door kan gaan als ergens het aantal besmettingen oploopt. Een land kleurt pas weer oranje als er bijvoorbeeld een nog weer besmettelijker variant opduikt.

Wel iets tegenover

Maar daar staat wel iets tegenover. Vakantiegangers die terugkeren moeten vanaf zondag 8 augustus óf kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn óf al hersteld zijn van corona. Dat kan via een QR-code in de coronacheck-app.

Wie dat niet heeft, moet een negatieve test kunnen laten zien. Wie in het vliegtuig terug naar Nederland stapt, wordt gecontroleerd. Wie met de auto terugkeert, kan aan de grens worden gestopt. “We zetten mobiele teams in die steekproefsgewijs mensen stil houden op de weg,” zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Testen moet in het land van herkomst. Wie geen negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud kan overleggen of een antigeentest van maximaal 24 uur oud, krijgt een boete van 95 euro.

“We willen zo voorkomen dat er net als vorig jaar een opleving in het aantal besmettingen plaatsvindt nadat mensen terugkomen van vakantie,” zegt Rutte. Vorig jaar werd het kabinet overvallen door de nieuwe coronagolf, die veel eerder terugkeerde dan verwacht. En het kabinet was al overvallen door de besmettingsexplosie na het versoepelen van de coronaregels vorige maand. Halsoverkop besloot het nachtleven en festivals weer aan banden te leggen.

Onaangename verrassing

Met de nieuwe regels hoopt het kabinet een zoveelste onaangename verrassing voor te zijn. Het schrappen van de kleurcodes geldt alleen voor EU-landen. Voor landen buiten de EU blijven de huidige regels gelden. Opvallend: wie van buiten de EU terugkeert, hoeft dus niet altijd een negatieve test te overleggen, al denkt het kabinet dat dit niet tot problemen leidt. Op intercontinentale vluchten wordt nu al vaak gecontroleerd door luchtvaartmaatschappijen, in tegenstelling tot vakantievluchten binnen Europa.

En het kabinet legt nog een noodverband aan. Dit voorjaar zette het vol in op toegangstesten. Zo konden evenementen weer doorgaan. Maar dat blijkt in de praktijk toch veel lastiger. En dus kondigde het maandag aan dat meerdaagse festivals met camping, zoals Lowlands, niet door mogen gaan tot 1 september. Rutte: “Het bleek logistiek niet te regelen om mensen ter plekke elke 24 uur te testen.’’

Eigenlijk wilde het kabinet pas op 13 augustus besluiten wat er voor de rest van de zomer met het huidige festivalverbod zou gebeuren. Maar de meerdaagse festivals krijgen nu al duidelijkheid, zodat organisatoren tijdig een beroep kunnen doen op het calamiteitenfonds van de overheid. Alle andere festivals (eendaagse evenementen en festivals zonder kampeermogelijkheid) moeten wel nog tot 13 augustus wachten. Dan geven Rutte en De Jonge weer een coronapersconferentie.

Nieuwe schooljaar

Vooralsnog denken ze niet dat het nodig is dan nieuwe maatregelen aan te kondigen. Het aantal besmettingen daalt weer (het RIVM meldde maandag minder dan 4000 nieuwe gevallen) en de verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames na volgende week ook zal dalen. De Jonge heeft dan ook goede hoop dat het nieuwe schooljaar zonder problemen van start kan gaan. “In Nederland is nu 83 procent van de mensen al één keer of helemaal volledig gevaccineerd. En we kunnen alle kinderen van 12 tot 17 jaar voor het nieuwe schooljaar hun tweede prik te geven.’’

Van een vaccinatieplicht, zoals in Frankrijk, wil het kabinet niets weten. De vaccinatiebereidheid is hier hoger dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Rutte: ‘Misschien wel omdat we niet steeds aan het preken zijn.’’