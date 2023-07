Met ‘kraaktegels’ eert kunststudent Rosa Hanssen de kraakbeweging: ‘Ik kijk naar ze op’

Kunststudent Rosa, maakt kraaktegels die belangrijk zijn op plekken voor krakers. Beeld Nina Schollaardt

Grijs, grijs, grijs, grijs, en dan: felrood. Eén tegel op de stoep voor Vossiusstraat 16 springt er duidelijk uit. Hang je erboven, dan zie je een symbool dat lang ‘weg’ leek, maar afgelopen jaren weer steeds vaker opduikt in het Amsterdamse straatbeeld.

Deze custommade ‘kraaktegel’ ligt hier net, kunststudent Rosa Hanssen (22) staat er tevreden naast. Zij ontwierp ’m, als eerbetoon aan de kraakbeweging. Dit exemplaar is ook in het bijzonder een soort cadeautje voor de krakers die hier aan het Vondelpark wonen: half mei wonnen zij hun tweede rechtszaak van de Russische miljardair Arkadi Volozj, de eigenaar van het pand. Ze hoeven het pand voorlopig niet te verlaten. “Dat is wel iets om te vieren,” zegt Hanssen.

Hanssen kwam in januari 2021 voor het eerst in contact met de Amsterdamse kraakgroep, tijdens haar studie aan de Design Academy in Eindhoven. “Ik was bezig met een project over fragiliteit. Ik wilde toen graag krakers interviewen over de fragiliteit van de samenleving: zij dealen heel letterlijk met de woningnood én nemen actie. Daar kijk ik naar op.”

Ze ging langs bij de groep, die toen nog in een ander pand woonde, op een zogenoemde ‘opruimdag’. “Ik vroeg of ik een paar vragen mocht stellen voor een project. Het antwoord was: nee. Ze waren best wel gesloten, wat wilde ik van ze? Ik mocht wel helpen met de vloer schrobben, zeiden ze, dat heb ik toen gedaan.”

Vertrouwen winnen

Het werd de kunststudent duidelijk dat ze het vertrouwen van de krakers eerst moest winnen. ‘Speciaal voor het project’ woonde ze zelfs even twee maanden in Amsterdam. “Op een gegeven moment ging ik hen begrijpen en zij mij. Als je je echt in die groep begeeft, laat je zien dat je het meent en de juiste intenties hebt. Ik heb ze vragen mogen stellen over de structuren van de samenleving. Het idee van de tegel is daaruit ontstaan: ik dacht, wat kan ik hen teruggeven voor het vertrouwen dat ik kreeg?”

De tegel – ter plekke gemaakt van snelcement en gekleurd met rood pigmentpoeder – is bedoeld als permanent monument, zegt Hanssen, juist omdat een kraakpand ‘komt en gaat’. In april werd er al eentje geplaatst voor de deur van Paradiso, dat ook een rijke krakersgeschiedenis kent. “Weinig mensen die ik daar sprak, kenden die verhalen. Toen dacht ik: daar zit iets interessants wat ik aan het licht kan brengen.”

Net als bij Paradiso komt er ook bij Vossiusstraat 16 een poster te hangen met daarop informatie over het pand en de acties van de krakers, die Hanssen ontwierp met een oud-huisgenoot. “Ik hoop vooral dat het de aandacht trekt en mensen even stilstaan om te lezen over het pand. En zich meer gaan verdiepen in de leefwereld van krakers.”

Er staat ook nog een tegel gepland bij Vrankrijk, het voormalig gekraakte woon- en werkpand aan de Spuistraat. “En er zijn nog genoeg andere plekken te bedenken,” zegt Hanssen.

Een kraaktegel. Beeld Nina Schollaardt

Geheim

Hanssen zelf is niet op zoek naar applaus, zegt ze, maar wil vooral een mark achterlaten in de stad. “Om mensen eraan te herinneren hoe urgent kraken is. Het wordt snel geframed als iets negatiefs, maar dat is veel te makkelijk. Het zegt veel over een maatschappij en wordt waarschijnlijk alleen nog maar belangrijker.”

Wie de tegels precies plaatst, blijft geheim, zegt ze. “Ik beschouw het plaatsen net als de regels rondom wildplakken; wie de poster ontwerpt, print en bij zich draagt met een pot lijm erbij maakt niet uit. Maar wie de poster opplakt, moet onduidelijk blijven. Omdat de actie zelf strafbaar is.”

Hanssens droom is dat haar project een ‘internationaal ding’ wordt. Voor het maken en plaatsen van de tegel heeft ze een handleiding gemaakt, zodat mensen ook zelf aan de slag kunnen. “Het zou heel vet zijn als je overal ter wereld dit eerbetoon zou tegenkomen.”

Ondertussen komt er kraker uit het pand op de Vossiusstraat naar buiten om een foto te maken van de nieuwe rode tegel. “Supercool. Ik stuur hem meteen naar de groepsapp.”

